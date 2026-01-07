1月7日発表

【拡大画像へ】

taskeyは、12月5日に連載を開始したオリジナルレーベル「少年ブレイブ」の最新作「アウトデイズ」が、めちゃコミック（App版）デイリーランキング 少年・バトル・青春カテゴリの3部門で1位を獲得したと1月7日に発表した。

本作は、“普通の学生生活”を願う最強パシリが、アウトローな日常に巻き込まれながらも“自分の青春”を掴みにいく、新時代の不良アクション作品。原作は大城密氏、ネームは藤田サト氏、作画はShun氏が担当している。現在はめちゃコミックにて独占先行配信されている。

□めちゃコミック「アウトデイズ」のページ

【あらすじ】

平穏な青春を夢見て上京した元パシリの少年・最上縁。だが願書を出し間違え、入学したのは"関東最悪"の不良高校《不士美高校》だった！雑魚扱いされ不良に絡まれるも、なぜか無意識にぶっ飛ばしてしまう縁。その正体は、伝説の不良チーム〈獄門天〉に育てられた"無自覚"の実力者だった――。「普通の学生生活」を願う最強パシリが、アウトローな日常に巻き込まれながらも青春を掴む、新時代の不良アクション、開幕！

【試し読み】