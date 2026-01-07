福大大濠“連覇メンバー”村上敬之丞がB3参戦…トライフープ岡山が特別指定選手2名の加入を発表

1月7日、B3のトライフープ岡山は、福岡大学附属大濠高校3年の村上敬之丞と、山梨学院大学3年の齋藤晴が、特別指定選手として加入することを発表した。いずれも岡山県出身の選手で、活動期間は今年3月までと公表されている。

現在18歳の村上は、182センチ73キロのシューティングガード。高校1年次から全国大会の舞台を経験し、昨年末に行われたウインターカップでは、全6試合に出場し1試合平均6.8得点2.3リバウンド2.3アシストを挙げ、同校史上初となる連覇に貢献した。

現在21歳の齋藤は、190センチ88キロのスモールフォワード。岡山U15に所属していた経歴もあり、関西高校3年次には主力選手としてウインターカップにも出場した。大学3年次の今シーズンは、恵まれた体格を生かした献身的なリバウンドや豊富な得点パターンを見せ、山梨学院の主力選手として関東大学リーグ2部優勝を果たした。

今回の加入発表に際して、両選手は次のようにコメントを寄せた。

「自分が育った岡山の地で、日頃から与えていただいた環境に感謝し、プレーで恩返ししたいと思います。またコート内外の立ち振る舞いなどでも常に目標とされる存在になれるような行動を心がけたいと考えています。短い間にはなりますが、精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします！」（村上）

「地元である岡山でプレーできる事をとても楽しみにしています。チームに貢献できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！」（齋藤）

【動画】日清トップリーグでみせた村上敬之丞のバスカン3Pシュート





