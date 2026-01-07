講談社ゲームラボは、アドベンチャーゲーム『MOCHI-O』を1月20日に発売し、PVを公開した。

『MOCHI-O』は、ハムスターによく似た殲滅兵器「もちお」を育てて国を守る、終末国土防衛アドベンチャーだ。プレイヤーは飼育員として「もちお」を育て、迫りくる外敵から自国を守っていく。

制作している「じぃーま」は『パラサイトデイズ』などで知られており、「やさしい終末世界」を舞台にしている。

ゲームはタワーディフェンスと育成を繰り返し行う構成になっている。右手にもちおを握り締めて敵に照準を合わせ、侵攻してくる敵を迎撃し、撃破した敵が落とす「種」を回収して経験値でレベルアップし、スキルを選択していく。

レベルアップ以外にも、「もちお」を恒久的に強化する要素や「ハムアート」を使って部屋を彩る要素も用意されている。

飼育員との掛け合い、殲滅兵器となっていく姿、物語を進めていく中で、もちおが癒やしになるのか兵器になるのかも注目したい作品だ。（文＝リアルサウンドテック編集部）