「羨ましいぞ!」「こんなコラボあるんや」愛媛の“逆輸入”新ユニフォームが話題に
愛媛FCは7日、2026シーズンの特別大会「Jリーグ百年構想リーグ」で着用するユニフォームのデザインを発表した。
今回は、小林有吾氏による人気サッカー漫画『アオアシ』のスピンオフ作品『アオアシ ブラザーフット』で、愛媛がモデルのAC愛媛のユニフォームをリアルに再現したものとなっている。
クラブは公式サイトで「主人公の青井 瞬くんが纏っているユニフォームデザインを、私たちのオファーをご快諾くださった小林有吾先生監修のもと、サプライヤーのジョガボーラ様のお力により完全再現しております」とした。
公式X(@ehime_fc)で新ユニフォームのプロモーション映像が公開されると、「めっちゃくちゃ凄いコラボがキター」「愛媛FCにしか出来ない最高のユニフォームじゃないか!!」「アオアシブラザーフットのデザインを現実世界に逆輸入!斬新な試み!」「すごいなぁ、漫画からクラブがユニフォームを逆輸入」「いーなー!おい!羨ましいぞ!愛媛FC!」「やばいやばいやばい」「アオアシ読者からすると激アツ!!!」「すごいな、こんなコラボあるんや」と大きな反響を呼んだ。
百年構想リーグユニフォーム販売
『アオアシ ブラザーフット』のユニフォームをリアルに再現した至高の一品となっております!
