　愛媛FCは7日、2026シーズンの特別大会「Jリーグ百年構想リーグ」で着用するユニフォームのデザインを発表した。

　今回は、小林有吾氏による人気サッカー漫画『アオアシ』のスピンオフ作品『アオアシ ブラザーフット』で、愛媛がモデルのAC愛媛のユニフォームをリアルに再現したものとなっている。

　クラブは公式サイトで「主人公の青井 瞬くんが纏っているユニフォームデザインを、私たちのオファーをご快諾くださった小林有吾先生監修のもと、サプライヤーのジョガボーラ様のお力により完全再現しております」とした。

　公式X(@ehime_fc)で新ユニフォームのプロモーション映像が公開されると、「めっちゃくちゃ凄いコラボがキター」「愛媛FCにしか出来ない最高のユニフォームじゃないか!!」「アオアシブラザーフットのデザインを現実世界に逆輸入!斬新な試み!」「すごいなぁ、漫画からクラブがユニフォームを逆輸入」「いーなー!おい!羨ましいぞ!愛媛FC!」「やばいやばいやばい」「アオアシ読者からすると激アツ!!!」「すごいな、こんなコラボあるんや」と大きな反響を呼んだ。