　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 108(　　 108)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1027(　　1027)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　67(　　　67)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 547(　　 547)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 572(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1798(　　1798)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 153(　　 119)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1049(　　 611)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 307(　　 287)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3979(　　1717)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 378(　　 144)
　　　　　 　 　 3月限　　　 60051(　 26819)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 429(　　 203)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　25(　　　11)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2683(　　 971)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 398(　　 252)
　　　　　 　 　 3月限　　　 36688(　 17598)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 153(　　 153)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　37(　　　37)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3993(　　3993)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 667(　　 667)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　35(　　　35)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 286(　　 286)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　78(　　　78)
　　　　　 　 　 3月限　　　 17423(　 17423)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

