主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月7日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 108( 108)
TOPIX先物 3月限 1027( 1027)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 67( 67)
日経225ミニ 3月限 547( 547)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 572( 0)
日経225ミニ 3月限 1798( 1798)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 153( 119)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1049( 611)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 307( 287)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 1月限 3979( 1717)
2月限 378( 144)
3月限 60051( 26819)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 429( 203)
6月限 25( 11)
日経225ミニ 1月限 2683( 971)
2月限 398( 252)
3月限 36688( 17598)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4( 4)
日経225ミニ 1月限 153( 153)
2月限 37( 37)
3月限 3993( 3993)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 667( 667)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 35( 35)
日経225ミニ 1月限 286( 286)
2月限 78( 78)
3月限 17423( 17423)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 108( 108)
TOPIX先物 3月限 1027( 1027)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 67( 67)
日経225ミニ 3月限 547( 547)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 572( 0)
日経225ミニ 3月限 1798( 1798)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 153( 119)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1049( 611)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 307( 287)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 1月限 3979( 1717)
2月限 378( 144)
3月限 60051( 26819)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 429( 203)
6月限 25( 11)
日経225ミニ 1月限 2683( 971)
2月限 398( 252)
3月限 36688( 17598)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4( 4)
日経225ミニ 1月限 153( 153)
2月限 37( 37)
3月限 3993( 3993)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 667( 667)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 35( 35)
日経225ミニ 1月限 286( 286)
2月限 78( 78)
3月限 17423( 17423)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース