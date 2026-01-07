　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2756(　　 902)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2168(　　1091)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　76(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 678(　　 317)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 777(　　 530)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 452(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1470(　　 416)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 730(　　 730)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 8(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 972(　　 219)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2160(　　1547)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5000(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2502(　　2500)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 278(　　 240)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1337(　　 360)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 578(　　 578)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　80(　　　80)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1505(　　1026)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 823(　　 633)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3357(　　1487)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 594(　　 326)
　　　　　 　 　 3月限　　　 60896(　 27346)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 437(　　 241)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 3)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1637(　　 685)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 473(　　 303)
　　　　　 　 　 3月限　　　 38702(　 20076)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 241(　　 241)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　70(　　　70)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4631(　　4631)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 987(　　 987)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　27(　　　27)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 577(　　 577)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 111(　　 111)
　　　　　 　 　 3月限　　　 25574(　 25574)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

