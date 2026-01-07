主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月7日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2756( 902)
TOPIX先物 3月限 2168( 1091)
日経225ミニ 1月限 2000( 0)
3月限 76( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 678( 317)
TOPIX先物 3月限 777( 530)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 452( 0)
TOPIX先物 3月限 1470( 416)
日経225ミニ 1月限 730( 730)
3月限 8( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 972( 219)
TOPIX先物 3月限 2160( 1547)
日経225ミニ 1月限 5000( 0)
3月限 2502( 2500)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 278( 240)
TOPIX先物 3月限 1337( 360)
日経225ミニ 1月限 578( 578)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 1月限 80( 80)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1505( 1026)
6月限 14( 12)
TOPIX先物 3月限 823( 633)
日経225ミニ 1月限 3357( 1487)
2月限 594( 326)
3月限 60896( 27346)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 437( 241)
6月限 9( 3)
日経225ミニ 1月限 1637( 685)
2月限 473( 303)
3月限 38702( 20076)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 1月限 241( 241)
2月限 70( 70)
3月限 4631( 4631)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 987( 987)
6月限 27( 27)
日経225ミニ 1月限 577( 577)
2月限 111( 111)
3月限 25574( 25574)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
