外国証券 先物取引高情報まとめ（1月7日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7541( 7325)
6月限 43( 43)
TOPIX先物 3月限 9482( 9482)
日経225ミニ 1月限 3290( 3290)
2月限 279( 279)
3月限 149241( 149241)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4587( 4587)
6月限 69( 69)
TOPIX先物 3月限 9576( 9576)
日経225ミニ 1月限 1502( 1502)
2月限 332( 332)
3月限 62774( 62774)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 44( 0)
TOPIX先物 3月限 217( 217)
日経225ミニ 3月限 1186( 1186)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1331( 1285)
TOPIX先物 3月限 3284( 3216)
日経225ミニ 1月限 6( 6)
3月限 4393( 4371)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 644( 632)
TOPIX先物 3月限 1695( 1695)
日経225ミニ 2月限 3( 3)
3月限 7593( 7593)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 805( 789)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 1301( 1301)
日経225ミニ 3月限 1381( 1381)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2499( 2499)
6月限 16( 16)
TOPIX先物 3月限 5885( 5885)
日経225ミニ 1月限 2079( 2079)
3月限 37441( 37441)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 233( 233)
TOPIX先物 3月限 355( 339)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1150( 966)
TOPIX先物 3月限 445( 445)
日経225ミニ 3月限 454( 454)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 91( 91)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 1177( 1177)
日経225ミニ 1月限 13( 13)
2月限 43( 43)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7541( 7325)
6月限 43( 43)
TOPIX先物 3月限 9482( 9482)
日経225ミニ 1月限 3290( 3290)
2月限 279( 279)
3月限 149241( 149241)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4587( 4587)
6月限 69( 69)
TOPIX先物 3月限 9576( 9576)
日経225ミニ 1月限 1502( 1502)
2月限 332( 332)
3月限 62774( 62774)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 44( 0)
TOPIX先物 3月限 217( 217)
日経225ミニ 3月限 1186( 1186)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1331( 1285)
TOPIX先物 3月限 3284( 3216)
日経225ミニ 1月限 6( 6)
3月限 4393( 4371)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 644( 632)
TOPIX先物 3月限 1695( 1695)
日経225ミニ 2月限 3( 3)
3月限 7593( 7593)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 805( 789)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 1301( 1301)
日経225ミニ 3月限 1381( 1381)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2499( 2499)
6月限 16( 16)
TOPIX先物 3月限 5885( 5885)
日経225ミニ 1月限 2079( 2079)
3月限 37441( 37441)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 233( 233)
TOPIX先物 3月限 355( 339)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1150( 966)
TOPIX先物 3月限 445( 445)
日経225ミニ 3月限 454( 454)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 91( 91)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 1177( 1177)
日経225ミニ 1月限 13( 13)
2月限 43( 43)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース