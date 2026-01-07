　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7541(　　7325)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　43(　　　43)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9482(　　9482)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3290(　　3290)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 279(　　 279)
　　　　　 　 　 3月限　　　149241(　149241)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4587(　　4587)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　69(　　　69)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9576(　　9576)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1502(　　1502)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 332(　　 332)
　　　　　 　 　 3月限　　　 62774(　 62774)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　44(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 217(　　 217)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1186(　　1186)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1331(　　1285)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3284(　　3216)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4393(　　4371)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 644(　　 632)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1695(　　1695)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7593(　　7593)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 805(　　 789)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1301(　　1301)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1381(　　1381)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2499(　　2499)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5885(　　5885)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2079(　　2079)
　　　　　 　 　 3月限　　　 37441(　 37441)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 233(　　 233)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 355(　　 339)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1150(　　 966)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 445(　　 445)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 454(　　 454)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　91(　　　91)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1177(　　1177)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　43(　　　43)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース