外国証券 先物取引高情報まとめ（1月7日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13199( 11462)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 18301( 17294)
日経225ミニ 1月限 5571( 5071)
2月限 473( 473)
3月限 148630( 148516)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9245( 8922)
6月限 54( 54)
TOPIX先物 3月限 20256( 19006)
日経225ミニ 1月限 6322( 5122)
2月限 402( 402)
3月限 106803( 106803)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1043( 359)
TOPIX先物 3月限 2579( 1416)
日経225ミニ 1月限 5223( 643)
3月限 5474( 5474)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3494( 1291)
TOPIX先物 3月限 6925( 4335)
日経225ミニ 1月限 18309( 1009)
2月限 10( 10)
3月限 7352( 7146)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2575( 1603)
TOPIX先物 3月限 6494( 4725)
日経225ミニ 1月限 4130( 130)
2月限 20( 20)
3月限 9888( 9088)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1271( 1189)
TOPIX先物 3月限 3524( 3117)
日経225ミニ 3月限 6449( 6447)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4315( 3889)
TOPIX先物 3月限 9413( 8483)
日経225ミニ 1月限 6162( 4162)
3月限 42512( 42398)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 524( 357)
TOPIX先物 3月限 478( 426)
日経225ミニ 1月限 73( 73)
3月限 1697( 1697)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 709( 358)
TOPIX先物 3月限 2917( 1202)
日経225ミニ 1月限 500( 500)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 438( 0)
日経225ミニ 1月限 4380( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10( 0)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 455( 455)
日経225ミニ 2月限 47( 47)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13199( 11462)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 18301( 17294)
日経225ミニ 1月限 5571( 5071)
2月限 473( 473)
3月限 148630( 148516)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9245( 8922)
6月限 54( 54)
TOPIX先物 3月限 20256( 19006)
日経225ミニ 1月限 6322( 5122)
2月限 402( 402)
3月限 106803( 106803)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1043( 359)
TOPIX先物 3月限 2579( 1416)
日経225ミニ 1月限 5223( 643)
3月限 5474( 5474)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3494( 1291)
TOPIX先物 3月限 6925( 4335)
日経225ミニ 1月限 18309( 1009)
2月限 10( 10)
3月限 7352( 7146)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2575( 1603)
TOPIX先物 3月限 6494( 4725)
日経225ミニ 1月限 4130( 130)
2月限 20( 20)
3月限 9888( 9088)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1271( 1189)
TOPIX先物 3月限 3524( 3117)
日経225ミニ 3月限 6449( 6447)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4315( 3889)
TOPIX先物 3月限 9413( 8483)
日経225ミニ 1月限 6162( 4162)
3月限 42512( 42398)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 524( 357)
TOPIX先物 3月限 478( 426)
日経225ミニ 1月限 73( 73)
3月限 1697( 1697)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 709( 358)
TOPIX先物 3月限 2917( 1202)
日経225ミニ 1月限 500( 500)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 438( 0)
日経225ミニ 1月限 4380( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10( 0)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 455( 455)
日経225ミニ 2月限 47( 47)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース