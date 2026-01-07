　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 13199(　 11462)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 18301(　 17294)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5571(　　5071)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 473(　　 473)
　　　　　 　 　 3月限　　　148630(　148516)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9245(　　8922)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　54(　　　54)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 20256(　 19006)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6322(　　5122)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 402(　　 402)
　　　　　 　 　 3月限　　　106803(　106803)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1043(　　 359)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2579(　　1416)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　5223(　　 643)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5474(　　5474)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3494(　　1291)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6925(　　4335)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 18309(　　1009)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7352(　　7146)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2575(　　1603)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6494(　　4725)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　4130(　　 130)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　 3月限　　　　9888(　　9088)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1271(　　1189)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3524(　　3117)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6449(　　6447)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4315(　　3889)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9413(　　8483)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6162(　　4162)
　　　　　 　 　 3月限　　　 42512(　 42398)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 524(　　 357)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 478(　　 426)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　73(　　　73)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1697(　　1697)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 709(　　 358)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2917(　　1202)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 500(　　 500)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 438(　　　 0)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　4380(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　10(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 455(　　 455)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　47(　　　47)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース