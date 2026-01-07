1月7日に食べる風習がある七草がゆが神社で振る舞われるなど、県内各地で一年の無病息災を願う伝統行事が行われました。



立ちのぼる湯気の中、ぐつぐつと煮える「七草がゆ」。広島護国神社ではセリやナズナなど春の七草が入ったおかゆが振る舞われました。参拝客は正月の食事で疲れた胃腸を休める七草がゆを食べながら、一年の健康などを願っていました。



■親子連れ

「おいしいです、は？」「おいしいです」「朝とても寒いので温まってとてもいいかなと思っています」

「とろっとしていてほんのり塩味です。温まりました」「世の中の情勢もそうですけど、とにかく平和で幸せな一年になるといいなと思います」





七草がゆは約1000食がふるまわれました。三次市甲奴町の須佐神社では、毎年恒例の的弓祭が行われました。宮司が天に向かって「弓」と「かぶら矢」を打ち鳴らす音で東西南北から悪魔を呼び込みます。悪魔の目に見立てた的に矢を放つと、的を飾る「若松の枝」に見物客が我先にと駆け寄ります。■見物客「家内安全といい1年でありますようにということです」「きのうも地震とかあったんですけど何事もなく1年過ぎればいいなと思っていただきました」「若松の枝」を神棚に供えると、ことし1年を健康に過ごせるということです。【2026年1月7日放送】