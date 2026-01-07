¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡ÈÆÍÇË»Ï¤á¡É¤ÏÇòÇ®¤ÎÆ¬Ç¾¥Ð¥È¥ë2ËÜÎ©¤Æ¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î¥¸¥§¥·¡¼(SixTONES)¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤¤âÂç¶½Ê³
ÌÀÆü1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡£º£Ç¯¤â¡ÖÆÍÇË±þ±çÃÄ¡×¤ÇËë³«¤±¤¹¤ë¿·Ç¯ºÇ½é¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖÃÎÇ½ÈÈ¤È¤ÎÆ¬Ç¾¥Ð¥È¥ë ÆÍÇË»Ï¤áSP¡×¡ª
¢£¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯!? ¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤Î¹â³Û¾¦ÉÊ¤¬ÆÍÁ³¾Ã¤¨¤¿¡Ä¡Ä¹ªÌ¯¤ÊËü°ú¤¼ê¸ý¤È¤Ï¡©
¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖËü°ú¤G¥á¥ó¡×´ë²è¤Ç¤Ï¡¢µÈ½»¤È²Ã²ìæÆ¡Ê¤«¤¬²°¡Ë¤¬¡¢°¼Á¤Ç¹ªÌ¯¤ÊËü°ú¤ÈÈ¤¿¤Á¤Î¼ê¸ý¤ò²ÚÎï¤ËË½¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²½¾ÑÉÊ¤äÅÅ²½À½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¹â³Û¾¦ÉÊ¤Ð¤«¤ê¤òÁÀ¤¦¼çÉØ¤ä½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ÎËü°ú¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÂÐ·è¡£
Âç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢¤Ò¤È·î¤Ç¹â²Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É²½¾ÑÉÊ¤¬10ÅÀ¤âËü°ú¤¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£Ëü°ú¤G¥á¥ó¤¿¤Á¤¬Ä¥¤ê¹þ¤ß¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¥«¡¼¥È¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¾è¤»¤Æ¼þ°Ï¤ò¤·¤¤ê¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë²ø¤·¤¤¼çÉØ¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¼çÉØ¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¹âµé¥ê¥Ã¥×¤ò1¤Ä¼ê¤Ë¼è¤ê¥«¡¼¥È¤Î¥«¥´¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¥«¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥ê¥Ã¥×¤¬¹úÁ³¤È¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊËü°ú¤¼ê¸ý¤ò¡¢µÈ½»¡õ²Ã²ì±é¤¸¤ëG¥á¥ó¥³¥ó¥Ó¤Ï¸«ÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
Æ±¤¸¥¹¡¼¥Ñ¡¼Æâ¤Î²ÈÅÅ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤âÊÌ¤ÎËü°ú¤Èï³²¤¬È¯À¸¡£ËÉÈÈ¥¿¥°ÉÕ¤¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤äUSB¥á¥â¥ê¤Ê¤É¤Î¹â³Û¤ÊÅÅ²½À½ÉÊ¤¬Â¿¿ôÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ËÉÈÈ¥¿¥°¤ÎÉÕ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Å¹¤Î¥²¡¼¥È¤òÄÌ²á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤¬¡¢Å¹°÷¤Ê¤ÉÃ¯¤â·ÙÊó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ææ¤À¤é¤±¤ÎËü°ú¤¼ê¸ý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ëü°ú¤G¥á¥ó¤¿¤Á¤ÏºÆ¤ÓÄ¥¤ê¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¦¡£
¤¹¤ë¤È½÷»ÒÂç³ØÀ¸2¿ÍÁÈ¤¬²ÈÅÅ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¸½¤ì¡¢¾¦ÉÊ¤òÊª¿§¤·»Ï¤á¤ë¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤äÅ¹°÷¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë²ø¤·¤²¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¾¦ÉÊ¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤ò¡¢µÈ½»¤È²Ã²ì±é¤¸¤ëG¥á¥ó¤¬ÌÜ·â¡£Å¹¤ò½Ð¤¿½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±²ÙÊª¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¬¡¢Åð¤ó¤À¤Ï¤º¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡£Ëü°ú¤G¥á¥ó¤¿¤Á¤Î¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¤¢¤¶¤à¤¤¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤¼ê¸ý¤È¤Ï¡©
¥¹¥¿¥¸¥ª½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëSixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡¢µÈ½»¤é¤Î±éµ»¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÆþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡×¤ÈÀä»¿¡£
¢£ºô¤òÇË²õ¤·Èª¤ò¹Ó¤é¤¹ºÇ¶¯¥¤¥Î¥·¥·¤«¤é³¹¤ò¼é¤ì¡ªÈª¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤¤¤À°Õ³°¤Ê¥â¥Î
¡ÖÆÍÇË»ÔÌò½ê ¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¹¥°¤ä¤ë²Ý¡×¤Ï¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë±é¤¸¤ëÇ®·ì²ÝÄ¹¤¬¡¢»ÔÌ±¤Î¤É¤ó¤Ê°ÍÍê¤Ë¤â¤¹¤°¤Ë±þ¤¨¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Æ¥£¡¼¥óÀ¤Âå¤Ë°µÅÝÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤â¡¢»Ô¤Î¿¦°÷Ìò¤È¤·¤Æ³¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤à¡ª
Ä¾Çä½ê¤äÈª¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤Ï¡¢¹Ó¤é¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÂÏÇ¤Ê¥¤¥Î¥·¥·¤Ëº¤¤ê²Ì¤Æ¤ë»ÔÌ±¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤Ê»ÔÌ±¤é¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¹¥°¤ä¤ë²Ý¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¤¥Î¥·¥·Èï³²¤ÎÊó¹ð¤Î¤¢¤Ã¤¿Èª¤ÇÂÐºö¤òÎý¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¿¦°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Èô¤Ó±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤ÊÊÖ¤·ºô¤ä¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤¿ÅÅµ¤ºô¤Ê¤É¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¥¤¥Î¥·¥·¤ò·âÂà¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¹Í¤¨½Ð¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¸¤¤¥¤¥Î¥·¥·¤Ïºô¤ò¼¡¡¹¤ËÇË²õ¤·¡¢Èª¤Ø¿¯Æþ¡£¤Ê¤¨¤Ê¤Î±é¤¸¤ë¿¦°÷¡¦¤Ê¤¨¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÉ¤¤¤À¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤È¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÃÎÇ½¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥¤¥Î¥·¥·¤ò·âÂà¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï!?
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¦¤è¤¸¤ç¤¦¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼íÎÄÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö²æ¤¬ÎÄÍ§²ñ¤Ë¤â°ìÊó¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¤¥Î¥·¥·¤Î·âÂà¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÁêÊý¤Î±üÅÄ½¤Æó¤«¤é¡ÖÃÎ¼±¤¢¤ë¤ó¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤À¼¤Ç¡Ê¤è¤¸¤ç¤¦¤¬¡Ë¡Ø¤¢¤¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£