●あす8日(木)は一気に厳寒 一部で雪舞う

●9日(金)は朝の底冷えが厳しい

●3連休は土曜の雨のあとに強烈寒波…連休後半は市街地も雪の影響が心配

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう7日(水)の県内は、朝は所々で氷点下の気温となるなど底冷えが強まりましたが、日中は広く12～13度くらいまで気温が上がり、昼間は日ざしに少し心地良さを感じる時間がありました。



しかし、その2桁の気温の陽気から、この先はガラッと空気が変わっていきます。





きょう7日(水)に日本海を通過した低気圧が東に進むにつれて、あす8日(木)にかけて県内付近は等圧線が縦じま模様の冬型気圧配置が強まってきます。そして強まる北風とともに、北から冷たい空気、寒気も一気に南下してくる見込みです。





この強い寒気の流れ込みにより、あす8日(木)、山口市内では日中の最高気温でも6度くらい…北よりの風もやや強く、いっそう顔が引きつるような厳しい寒さが続く一日となる見込みです。

また、降る量はさほど多くはないものの、山間部や日本海側ほど雪が舞う所もあるほか、あさって9日(金)は朝の底冷えもまた一段と厳しく、山口市内など市街地でも万全の水道管凍結対策が必要です。

この先、一気に厳しさを増す寒さに対して、様々な万全の心構えを、お願いします。





そして、いっそう気がかりなのが今週末からの3連休です。

連休初日の土曜日は低気圧が発達しながら日本付近を通過することで、県内は天気の崩れとともに風が少々激しさを増し、この低気圧が通り過ぎると、一段と強い冬型の気圧配置に。いっそう強烈な寒気の流れ込みで、3連休中頃から後半は、雪の影響が山間部のみならず、平地、市街地にも広がってくる可能性が出てきています。



今年最初の3連休が、場合により「冬の嵐」となる心配も出てきました。この連休中は「二十歳のつどい」が開催される所が多く、式典参加のために長距離の移動を予定している方なども多いと思いますが、交通の混乱に巻き込まれないよう、予定を柔軟に調整できる準備などを考えておくと良いかと思います。また、今後の最新情報にも十分ご注意ください。





あす8日(木)は強まる北風とともに一気に寒さが厳しくなっていき、最高気温は6度前後に止まる所が多くなりそうです。また、寒気の流れこみにより、日本海側ほど曇りがちの空で、時折雪が舞ったり、山間部、峠道は路面凍結などへの注意も必要となってきます。





9日(金)は朝の底冷えが強烈。市街地でも水道管凍結対策を心がけてください。

そして今週末からの3連休は、土曜日午後で一時雨。

この雨のあとから、一段と強い寒気が流れ込み、日曜日から月曜日の3連休後半は市街地でも雪や凍結の影響が心配な、強烈寒波となるおそれ…3連休の交通への影響など、十分お気を付けください。

連休明けの火曜日にかけても寒波の余韻が続きそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

