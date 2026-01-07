1月11日（日）よる10時30分〜スタート 篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。本日、特別PR映像を解禁！

URL：https://youtu.be/eCSloWyX9Es

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する中で、三人の関係は複雑に揺れ動いていく。

特別PR映像では、佐伯に付き添われて護送車から降りてくる怜治とこずえが目を合わせる運命の出会いの場面をワンシーンたっぷり公開。「この出会いが彼女の人生を大きく狂わせていく」のナレーションに続き、死刑囚も収容されている拘置所に不穏な空気が満ち溢れていく様子が垣間見られる数々のシーンも紹介。初回放送を前に、本作の魅力を先行公開する内容となっている。

また、メインキャスト3名を演じる篠原涼子・ジェシー・藤木直人がそれぞれのキャラクターの内面と関係性を語った。

初の刑務官役に挑戦する篠原は「こずえはこれまでの人生の中で色々なことがありました。氷川拘置所では一匹狼みたいなところもあって、ものすごく冷たく見られがちです。ですが、心の中はとても温かくて血が通っています」と紹介。怜治との関係性については「こずえは怜治に近づいてはいけないし、こずえ自身も近づかないんです。ただし、そこが禁断であって、どうしても近づかざるをえない魅力だったり、何かがあるんですよね」と語っている。

ジェシーは「怜治は自分の心の中ではもちろん思っていることがあるのですが、それが周りには伝わらないというミステリアスな部分」があると指摘。「怜治は『なんだあいつは』と見られがちで、人を利用する部分もあったりします。こずえと向き合って、気になって話しかけたりします。こずえには触れてはいけないのですが触れなきゃいけない部分もあります」と怜治のキャラクターを紹介。

藤木は「佐伯はこずえに対してほのかな思いを抱いている」ものの「こずえが抱えている過去を知っているだけに踏み込めない部分もあります」といい「こずえが怜治に惹かれていくのを止めたいけど止められないもどかしさもあるのかなと思います」と佐伯の性格について語った。

女刑務官、殺人犯、そして事件を追う刑事――立場の異なる三人の関係が交錯し、“脱獄サスペンス”と“禁断のラブストーリー”がどのように加速していくのか。予測不能な運命の行方が、本作最大の見どころとなる。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

▼番組公式SNS

番組公式X：@punchdrunk_ntv

番組公式Instagram：@punchdrunk_ntv

番組公式TikTok：@punchdrunk_ntv

番組公式ハッシュタグ：#パンチドランクウーマン