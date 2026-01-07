°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡ÖÃ¦Ë¡Åª¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¸·¤·¤¯½èÊ¬¡×µÄ°÷¤Ë¤è¤ë¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡Éµ¿ÏÇ¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð¤ò¸øÉ½
¡¡°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×µ¿ÏÇ¡£ÅÞ¤Ï´ØÍ¿¤·¤¿µÄ°÷¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡Ãæ»Ê¹¨´´»öÄ¹¡Ë¡Ö¹ñÌ±¤ÎÇ¼ÆÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤¦¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃæ»Ê´´»öÄ¹¤Ç¤¹¡£µîÇ¯£±£²·î¤ÎÂçºåÉÜµÄ²ñ¤Ç¡¢°Ý¿·¤Î°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤¬µþÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡×¤ÎÍý»ö¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£±·î£·Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ãæ´ÖÊó¹ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°Ý¿·¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊ¼¸Ë¸©Æâ¤ÎÃÏÊýµÄ°÷£´¿Í¤¬±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤ÎÍý»ö¤È¤·¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¿À¸Í»ÔµÄ²ñ¡¡ÆîÌîÍµ»ÒµÄ°÷¡¡£±£²·î£²£µÆü¡Ë¡Ö¡Ê£Ñ¹ñÊÝÆ¨¤ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡©¡ËËÜÉô¤ÎÊý¤«¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤óÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¡Ê£ÑË¡¿Í¤Ç¤ÏÍý»ö¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¡©¡Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê£Ñ¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡©¡Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡°Ý¿·¤Î²ñ¤Ïº£¸å¤â±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤ÎÄ´ºº¤òÂ³¤±¡¢ÃÏÊýµÄ°÷£´¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡Ë¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢¹ñÊÝ¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¦Ë¡Åª¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤Ï¸·¤·¤¯½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¡Öµ¿µÁ¤Î»ØÅ¦¤Ï»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö³º»ØÅ¦¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£