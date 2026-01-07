《メガネのOWNDAYS、6,600円で10,000円分使える初売り優待券を買って、今日キムタク着用モデル買いに行ったら本日から受注停止とか。このやり方、ほんとうに汚い》

1月5日、あるユーザーがXにポストした投稿に注目が集まっている。

「メガネ・サングラスの製造販売を手がけるOWNDAYS（オンデーズ）は、2026年の福袋として、店舗で利用できる1万円分が、6600円で買える『メガネ購入優待券』を販売していました。オンラインでは2025年10月30日から、店舗では12月29日から販売を開始し、2026年1月4日で販売期間が終了しました。

優待券の利用期間は1月5日からとなっていたため、冒頭のユーザーは優待券を持って、木村拓哉さんがOWNDAYSのCMで着用しているモデルを買いに行ったようですが、『キムタク着用モデルは利用対象外』『優待券購入者には、同モデルは5日に受注停止になる』と告げられたようです。

ユーザーは、別のポストで《このタイミングで受注停止にするんだ？ 他のメガネいらないからこの優待券使うこともないし、もうOWNDAYS二度と行かない》と、不満をつづっていました」（スポーツ紙記者）

すると、このポストにOWNDAYSの公式Xが反応。《当該商品は3月中旬より予約再開予定、優待券は3月末までご利用可能です。期限が近くご心配をおかけし大変申し訳ございません》として、責任を持って、窓口で対応することを申し出た。

さらに、OWNDAYSは別のポストで《この度は福袋の優待券をご購入いただいたにも関わらず、お目当ての商品が一時受注停止となり、不信感を抱かせてしまい誠に申し訳ございません。 お客様の仰る通り、事前の告知なくこのような事態になりましたこと、私どもの配慮が大きく欠けておりました。深くお詫び申し上げます》

と直接謝罪した。しかし、その後も、別のユーザーたちから《今、同じ事になってます。3月に来てくださいと言われた。悪意を感じた》《店舗に出向く手間が省けて先に知れて良かったです》など、同社に対する不満の声があがっている。

「OWNDAYSのXは、2025年11月6日から全国放送されている木村拓哉さんのCM動画を固定ポストにしています。初売り優待券の利用期間は5日からですから、冒頭のユーザーのように、キムタク着用モデルがほしくて、初日に行く人がいることは当然想定できたはずです。

それにもかかわらず、事前告知なく『キムタク着用モデルは利用対象外』であることや、受注停止を告げるというやり方は、さすがに批判が出てもおかしくありません。OWNDAYSは個人のポストへの謝罪ではなく、公式サイト等できちんと説明したほうがいいのでしょうね」（芸能担当記者）

今回の一件で明らかになったのは、木村拓哉の影響力の強さだ。

「やはり、“キムタクのモデルなら買う” という人がいかに多いのかを如実に表していますね。

木村拓哉さんといえば、直近でも番組で着ていたワークマンのフリースが爆売れするなど、とてつもない訴求力があります。しかも、同フリースは番組で訪れた施設にたまたま置いてあったものを適当に選んだだけ。要するに木村さんが着るとなんでもかっこよく見えるというわけです。

そうした意味では、OWNDAYSの広告起用は大正解なわけですが、肝心の店舗販売でトラブルが起きてしまっては元も子もないですね」（同）

さすがのトップアイドルだ。