FIREÅê»ñ²È¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥á¥¬¡¦¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¡×¨¡¨¡Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿8ÌÃÊÁ¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¶ÈÀÓÀ®Ä¹¤Ë»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢1Ç¯¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤â·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¡½¡½¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤ÇFIRE(·ÐºÑÅª¼«Î©)¤òÃ£À®¤·¤¿Åê»ñ²È¡¦´Ø¸¶ÂçÊå»á¤¬¡¢¼«¤é¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥á¥¬¡¦¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¡×½Ñ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿1ºý¡Ø1Ç¯¸å¤Ë»ñ»º¤¬ÇÜÁý ¥á¥¬¡¦¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¡Ù(´Ø¸¶ÂçÊå¡¿¤¢¤µ½ÐÈÇ)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø1Ç¯¤Ç»ñ»ºÇÜÁý¤òÁÀ¤¦¡Ö¥á¥¬¡¦¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¡×¤È¤Ï¡Ù¡£
¡û1Ç¯¤Ç»ñ»ºÇÜÁý¤òÁÀ¤¦Ž¢¥á¥¬Ž¥¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñŽ£¤È¤Ï
Ž¢¥á¥¬Ž¥¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñŽ£¤È¤Ï¡¢²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Î³µÍ×¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼êË¡¤Î¼ç»Ý¤Ï¡¢¹âÀ®Ä¹¤Î¸ÄÊÌ³ô¤ò¸·Áª¤·¤Æ½¸ÃæÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ž¢¶ÈÀÓŽ£¤ÈŽ¢¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤Ç¤¹¡£
¡û¶ÈÀÓÀ®Ä¹ÎÏ¤Î¹â¤¤ÌÃÊÁ¤ò¸·Áª¤·¡¢½¸ÃæÅê»ñ¤¹¤ë
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤ËŽ¢¶ÈÀÓ¤ò½Å»ë¤¹¤ëŽ£¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÌÃÊÁÁªÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´ð½à¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¬´´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Ž¢¶ÈÀÓÀ®Ä¹Ž£¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÁáÂ®¡¢·ëÏÀ¤ò¾¯¤·¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÌÃÊÁ¤Ï¡¢Ëè´ü10%°Ê¾å¤ÎÁý¼ý¡¦Áý±×¤òÂ³¤±¤ëÀ®Ä¹³ô¤Ë¸·Áª¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐËè´ü20%°Ê¾å¤ÎÁý¼ý¡¦Áý±×¤òÂ³¤±¤ëÌÃÊÁ¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÊÆ¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤ÏÀ®Ä¹ÎÏ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢20%°Ê¾å¤ÎÁý±×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤ÐÀ¤³¦°ì¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ò¸Ø¤ë¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÁý±×Î¨¤Ï¡¢25Ç¯1·î´ü¤Þ¤Ç2´üÏ¢Â³¤Ç+140%¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÉýÁý±×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤Ç¡¢3Ç¯¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÈÀÓÀ®Ä¹³ô¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë+25%¤ÎÁý±×¤ò3´üÏ¢Â³¤Ç°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Íø±×¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
Íø±×¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢³ô²Á¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥À¥Ö¥ë¥Ð¥¬¡¼(2ÇÜ)¤ÎÌÃÊÁ¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡û»þÂå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸«¶Ë¤á¡¢À®Ä¹»Ô¾ì¤ØÅê»ñ¤¹¤ë
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»þÂå¤ÎŽ¢¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÀ¸¤¸¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ë¤ª¤±¤ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»öÎã¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËŽ¢AI¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤«¤éÍè¤ëŽ¢¶âÍ»³ô¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤ä¡¢À¤³¦¾ðÀª¤ª¤è¤ÓÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤«¤éÍè¤ëŽ¢ËÉ±Ò³ô¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¿·À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤Ë¤è¤ëŽ¢¹â»Ô¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤âµðÂç¤ÊÂçÇÈ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËŽ¢±ß°Â¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¡¢Ž¢±ß¹â¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¹ï¡¹¤ÈÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿Ž¢¹âÀ®Ä¹³ôŽ£¤ËŽ¢»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¹âÀ®Ä¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ø¤Î¾å¾º´üÂÔ¤¬¡¢²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓÀ®Ä¹¤ËŽ¢¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ô²Á¤Ï¶ÈÀÓÀ®Ä¹°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÃÊÁ¤ØÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢3Ç¯¤Ç2ÇÜ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤·¤À¤¤¤Ç¤Ï1Ç¯¤Ç2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹âÀ®Ä¹³ô¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÉ®¼Ô¼ÂÀÓ¤Ç¸«¤ëŽ¢¥á¥¬Ž¥¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñŽ£¤Î¼ÂÎã
É´Ê¹¤Ï°ì¸«¤Ë¤·¤«¤º¡¢ÁáÂ®¼ÂÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï2024Ç¯¤Î¼ÂÎã¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬¼ÂºÝ¤ËÊÝÍ¤·¤ÆÍø±×¤òµý¼õ¤·¤¿8ÌÃÊÁ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿Þ1-1¤Ë¡¢8ÌÃÊÁ¤ÎÇ¯´Ö¾å¾ºÎ¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÆüËÜ³ô4ÌÃÊÁ¡¢ÊÆ¹ñ³ô4ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊÆ¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¹âÀ®Ä¹³ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤¤ÌÃÊÁ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥»¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏËÉ±Ò³ô¤ä¶ä¹Ô³ô¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûŽ¢¥á¥¬Ž¥¥°¥í¡¼¥¹³ôŽ£¶ñÂÎÎã¤Ç²òÀâ
¤Ê¤«¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¾å¾º¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î2024Ç¯¾å¾ºÎ¨¤Ï+503%¡¢1Ç¯¤Ç6ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¾¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëŽ¢¥á¥¬Ž¥¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñŽ£¤ÎÂåÉ½Îã¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¥Õ¥¸¥¯¥é¤Î³ô²Á¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁáÂ®¶ÈÀÓ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Þ1-2¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é¤Î¶ÈÀÓ¿ä°Ü¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºº¬´´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ÊÏ¢Â³Áý±×¤Ç¤¹¡£¿Þ¤Ë¤Ï24Ç¯3·î´ü¤«¤é2´üÊ¬¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢¤½¤Î¸å2´üÊ¬¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï4´ü¤È¤â¡¢Ëè´ü+20%°Ê¾å¤ÎÏ¢Â³Áý±×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë25Ç¯3·î´ü¤Ë¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬+78%¤ÎÂçÉýÁý±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶ÈÀÓÀ®Ä¹¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î½ãÍø±×¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç3ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¶ÈÀÓÀ®Ä¹¤¬¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢³ô²Á¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¹âÆ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¥×¥é¥¹Ž¥¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Ž¢¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇAI¼ûÍ×¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÀßÈ÷Åê»ñ¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤Á¾Í¤ÎŽ¢AI¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎAI¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿É®Æ¬³ô¤¬¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é¤Ç¤¹¡£
ºòº£¡¢AI¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ø¸þ¤±¤ÆŽ¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼Ž£¤Ø¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¸¥¯¥é¤Ï¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ž¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥±¡¼¥Ö¥ëŽ£¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î·úÀß¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥Õ¥¸¥¯¥é¤ÎÄÏ¤ó¤ÀŽ¢AI¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËŽ¢¶ÈÀÓÀ®Ä¹Ž£¤ËŽ¢¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ô²Á¤Ï¶ÈÀÓ°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¾å¾º¤ò¿ë¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬ÁÀ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎŽ¢¶ÈÀÓÀ®Ä¹¡ß¥È¥ì¥ó¥ÉŽ£¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÌÃÊÁ¤òÁÀ¤¦¼êË¡¤ò¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤ÏŽ¢¥á¥¬Ž¥¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñŽ£¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¡Ø£±Ç¯¸å¤Ë»ñ»º¤¬ÇÜÁý ¥á¥¬¡¦¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¡Ù(´Ø¸¶ÂçÊå¡¿¤¢¤µ½ÐÈÇ)
Ä¹´üÅê»ñ¤ÇFIRE(·ÐºÑÅª¼«Î©)¤òÃ£À®¤·¤¿Åê»ñ²È¡¦´Ø¸¶ÂçÊå»á¤¬¡¢¼«¤é¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö¥á¥¬¡¦¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¡×½Ñ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿1ºý¡£»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤È¶ÈÀÓÀ®Ä¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢ÁÀ¤¤ÌÜ¤ÊÍË¾³ô¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤ëÀïÎ¬Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Íø±×¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓÀ®Ä¹¤Ë»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢£±Ç¯¤Ç£²ÇÜ¤Ë¤Ê¤ëÌÃÊÁ¤â·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãø¼Ô¤ÏËÜ½ñ¤Ç½Ò¤Ù¤ë¥á¥¬¡¦¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñË¡¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ò5Ç¯´Ö¤Ç¡Ö10ÇÜ¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡¶ÈÀÓÀ®Ä¹ÎÏ¤Î¹â¤¤ÌÃÊÁ¤ò¸·Áª¤·¤Æ½¸ÃæÅê»ñ¤¹¤ë¡×¡ß¡Ö¢»þÂå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¸«¶Ë¤áÀ®Ä¹»Ô¾ì¤ØÅê»ñ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÊýË¡¤ò·ÇºÜ¡£¼ÂºÝ¤ËÃø¼Ô¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ2ÇÜ¡Á10ÇÜ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿ÌÃÊÁ¤òËÉÙ¤Ê¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ë»þÂå¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤·¡¢»ñ»º¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î»ØÆî½ñ¤Ç¤¹¡£
