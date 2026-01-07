インドネシアNo.1ヒットホラー、日本上陸！ 『サトウキビは知っている』4.10公開、ビジュアル＆特報解禁
インドネシア発のホラー映画『サトウキビは知っている』が、2026年4月10日より日本公開されることが決定。あわせて、ビジュアルと特報が解禁された。
【動画】ホラー大国インドネシアで、2025年に国民が最も恐怖した物語『サトウキビは知っている』特報
本作は、人気ホラー作家SIMPLEMANのスレッド投稿を原案とする恐怖エンターテインメント。本国公開時（2025年3月31日公開）には470万人を動員し、2025年のインドネシア国内実写映画として最高の興行収入を達成した。
2003年、東ジャワ州。広大なサトウキビ畑に囲まれた製糖工場に、遠くの村から若者たちが季節労働者としてやって来る。給料は良く、寮も完備されている。だが、地元の人々は決してこの工場で働こうとはしなかった。そこには、決して破ってはならないルールがあった。午後9時以降は、絶対に外に出てはいけない――。
7年前、この工場の倉庫で火災が発生し、多くの労働者が命を落としたという。それ以来、夜になると彼らの霊が工場の周囲をさまようと噂されている。今も敷地の片隅には、立ち入り禁止となった倉庫跡が残されていた。しかしある夜、若者の一人がそのルールを破り、夜中に外へ出てしまう――。
スタッフには、2022年にインドネシアで年間最大のヒットを記録した超自然ホラー映画『KKN di Desa Penari（原題）』の監督アウィ・スルヤディと脚本レレ・ライラのコンビが名を連ねている。
今回解禁されたティザービジュアルは、サトウキビ畑の上に女性のような“何か”が浮かぶ、強烈なインパクトを放つ1枚。グレースケール調の暗いイメージに黄色のテキストが浮かび上がり、作品が秘める恐怖を予感させる。
また特報では、不穏な汽笛の音から始まり、「この製糖工場では夜9時以降、外出してはいけない」と警告するテロップが流れる。工場内には主人公エルダの姿があり、目の前に立つ髪を縛った女性らしき存在に「何をしてるの？」と声をかけるが、相手は振り向くと同時に勢いよくエルダに向かって走り出す。その瞬間、エルダの目の前に現れたものは…。特報だけでも強烈な恐怖を誘う本作は、どのような物語が展開されるのか。今後の続報にも注目したい。
映画『サトウキビは知っている』は、4月10日より全国公開。
