能登空港が「ポケモン空港」として生まれ変わります。石川県が計画しているポケモンとタイアップしての空港のリニューアル。コナン、鬼太郎、ワンピース。全国の先行事例に見る経済効果とは…



5日に開かれた知事の年頭会見。



石川県・馳 浩 知事：

「ポケモン・ウィズ・ユー財団と連携し、利用促進同盟とともに、のと里山空港を活用した能登応援プロジェクトを実施することにしました」





これまで、ラッピング列車やコラボレーション商品の販売など、さまざまな形で能登と関わってきたポケモン。こうした中、石川県が進めるのが、のと里山空港とポケモンのコラボレーションです。空港をポケモンの世界で彩り、アニメやゲームの世界観を体験できる、にぎわいスポットへリニューアルする計画です。石川県・馳 浩 知事：「のと里山空港を拠点として、能登・羽田便の利用促進につなげることで、関係人口・交流人口の拡大を創出したいと考えています」今年の夏ごろのお披露目を目指し、能登全体を周遊する企画も合わせて実施するとしています。漫画やアニメとタイアップする空港は、全国でさまざまな経済効果を生んでいます。「ゲゲゲの鬼太郎」の原作者、水木しげる氏の生誕地にある米子空港は、愛称を「米子鬼太郎空港」に変更。熊本県の阿蘇くまもと空港には、震災復興プロジェクトの一環として「ワンピース」の巨大イラストが設置され、来場者を楽しませています。中でも、最も成功した事例のひとつが「名探偵コナン」とコラボした「鳥取砂丘コナン空港」です。館内は、作者の青山剛昌氏がデザインしたオブジェやデザインで彩られ、空港全体がコナン一色。コラボ以前は年間の来場者が約2万5000人だった鳥取空港。コナン空港に変わった年は来場者が倍増。コロナあけの2024年度には20倍を超えました。鳥取県観光戦略課・前橋 功昇 係長：「航空便の利用者は40万人程度なんですが、空港来場者の方はそれを超える44万人ということになておりまして。一つの観光地にようなものになっています。鳥取空港は国内線のみで国際線は飛んでいないんですが、鳥取空港内のコナンの装飾を見学するために、海外からも多くの方がいらっしゃっています」ポケモンの聖地として生まれ変わる能登空港に、世界中からそのファンが集う…そんなポケモン空港には、能登復興の起爆剤としても大きな期待が膨らみます。