16歳で妊娠・ギャルモデル「年始で4キロ以上太った」 “体重38kg”と昨年明かす 身長は162cm
雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜が、7日までにTikTokを更新。美スタイル際立つ姿とともに、近況を報告した。
【写真】16歳で妊娠・ギャルモデルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア”姿も（16枚）
昨年は写真集の発売のほか、ABEMAの恋愛サバイバル『LOVEPOWERKINGDOM』にも出演し、注目が集まっている聖菜。普段からSNSでは、グラビアのオフショットや、スタイル抜群の私服姿を披露している。
昨年10月には体重38kgと明かしていたが、今回は「年始で4キロ以上太った。現実かな？」と投稿。抜群のスタイルが印象的なダンス姿を添えた。ファンからは「可愛すぎる」などのコメントや、ハートの絵文字が多数寄せられている。
■聖菜（せいな）
2002年3月18日生まれの23歳。出身は神奈川県。身長162cm。現役女子高生である16歳の時に妊娠、17歳で出産した1児の母。20歳で1st写真集を発売。愛娘との姿も自身のYouTubeにて度々公開しており、2人の仲睦まじい姿に温かいコメントが数多く集まっている。
引用：「聖菜」インスタグラム（＠seinaaa_0318）、エックス（@seinaaa318）、TikTok（@seina3333）
