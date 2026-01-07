¡È¹ñÊõ¥Ü¥Ç¥£¡É±Ý¸¶°ÍÆá¡¢¾×·â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ö¥¬¥¦¥ó¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡ABEMA¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¤¬6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²óÊüÁ÷¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»þÅì¤¡¤ß¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦±Ý¸¶°ÍÆá¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»É·ãÅª¤¹¤®¤ë¡ª¡¡ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ý¸¶°ÍÆá¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢»þÅì¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£»É·ãÅª¤Ê¿åÃå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤â¤¦´ã¶À¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦Åèº´¤â¡Ö¶»¤Î¤È¤³¤í¤¬´ã¶À¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡È¹ñÊõ¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë±Ý¸¶¤ÏºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤Ë·ÇºÜ¤Î¡ÈÈ±¥Ö¥é¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖÎáÏÂ¤Î¤¢¤æ¡×¡Öµö²Ä¼è¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëMC¿Ø¤Ë¡¢±Ý¸¶¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¡Ö1½µ´Ö¤Î»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤Ê¥«¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿±Ý¸¶¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥¦¥ó¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ëÄ¾Á°¤Ë¥¬¥¦¥ó¤òÃ¦¤®¡¢È±¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤ë¤È¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¡ÊÈ±¤¬¡ËÂ·¤¤¤¹¤®¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿±Ý¸¶¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦²°Éß¤Ï¡Ö¤¢¤æ¤âÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù#1¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
