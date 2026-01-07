»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤ËÄ©È¯¤µ¤ì¥Ö¥Á¥®¥ì¡õ²ù¤·ÎÞ¡¡·³¿À¤È¤ÎÇ®¤¤»ÕÄï´Ø·¸¤Ë´¶Æ°
¡¡ABEMA¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¤¬6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄ´ë²è¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤Î¿·¾Ï¡ÖºÇ¶¯¥«¥ê¥¹¥Þ½¸ÃÄ¾×ÆÍÊÔ¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ìµ´¤Î·ÁÁê
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó·ÝÇ½¿Í¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÍµÅµ¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤¹¤ë¡£¡ÖºÇ¶¯¥«¥ê¥¹¥Þ½¸ÃÄ¾×ÆÍÊÔ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬¡È¥Û¥¹¥È¤Î»Õ¾¢¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë·³¿À¡Ê¿´Ì«°ì´õ¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥ë¥³¥ì¡×Æâ¤Ë¤Æ¡¢12Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇä¾åNo.1¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ±Ä¶ÈÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯Å¹ÊÞ¤Î²þ³×¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¼ÂÎÏÇÉÂ·¤¤¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥Û¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë·ç¤±¤ë¡ÖLeo¡×¤Î°ìÃ×ÃÄ·ë¤òÌÜ»Ø¤¹»³ËÜ¤Ï¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½é²óÀÜµÒ¤¢¤¿¤ê¡¢½çÄ´¤Ë»ØÌ¾¤ò¥²¥Ã¥È¡£»³ËÜ¤âÁ´ÎÏ¤ÇÉ±¡Ê½÷ÀµÒ¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤¿¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÃæ¡¢¤Û¤«¤Î¥Û¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¼¡¡¹¤È¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬Æþ¤êÅ¹Æâ¤ÏÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Ø¥ë¥×¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»³ËÜ¤À¤¬¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àè¤ÎÃ´Åö¥Û¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¤¤é¤ó¤è¡×¤Ê¤É¡¢»¶¡¹¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£Êâ¤ß´ó¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ÉÌÓÆ¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ê¡¼¥È½¸ÃÄ¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö²¶¤¬¤Ê¤ó¤Ç²æËý¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Í¤§¤ó¤À¤è¡×¡Ö¥¯¥½¤¬¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·³¿À¤¬¸½Ìò¥Û¥¹¥È»þÂå¤ËÇä¾å¤Ç¡È°ìÅÙ¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É½ÉÅ¨¥Û¥¹¥È¡¦Ê¿ÎÉæÆÂÀ¤Ï¡¢°µ´¬¤ÎÀÜµÒ¤òÈäÏª¤·¡¢»³ËÜ¤È·³¿À¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é¡©¡¡´Ø·¸¤Í¤¨¤¸¤ã¤ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÀ¸È¾²Ä¤Ë·ÝÇ½¤ÎÊÒÂÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÛ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÄ©È¯¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥à¥«¤Ä¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÃË¡×¤È¹Ó¤ì¤ë»³ËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢·³¿À¤Ï¡Ö²¶¤é2¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ÝÉñ¤¹¤ë¡£»³ËÜ¤Ï²ù¤·ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö²¶¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤À¤±¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·³¿À¤È»³ËÜ¡¢»ÕÄï¤Îå«¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªMC¿Ø¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù#1¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
