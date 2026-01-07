時東ぁみ“酒の失敗談”が衝撃的すぎてドン引き「女タレント史上一番気持ち悪い話」
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』が6日スタート。初回放送のスタジオには、ゲストにタレント・時東ぁみ、グラビアアイドル・榎原依那が登場した。
【写真】時東ぁみ10年ぶりのグラビア
酒にまつわるエピソードトークでは、時東が芸人に口説かれた過去を明かす場面も。「普段はほぼほぼ飲まない」というものの、「飲むと決めたらとことん飲みたいタイプで、結構飲めるタイプ」だと語った時東に、MCが「芸能界だと誰と飲む？」と質問。「昔を考えると、NON STYLE・井上（裕介）さんとかはよく（飲みに行った）」と答えた時東に、MCが「口説かれたりとかは？」と問いかけると、時東は「まぁ…」と意味深にうなづき、「でも、ベタじゃないですか」と回答。森田は「井上さんが口説くことベタって言ってる」とツッコミを入れ、笑いを誘った。
さらに時東は、スタジオ一同を驚がくさせる“酒の失敗談”も披露。「お酒と牡蠣を一緒に食べたことがあって…」と切り出した時東は、「ベロベロで帰った記憶もない状態」と当時の状況を振り返った。そして「朝起きたらベットが下のものだらけ」「海の匂いで起きました」と衝撃的な結末を告白した時東に、屋敷は「女タレント史上一番気持ち悪い話」とドン引きする事態となった。
番組ではさらに、セクシー女優が本気で恋人探しをする恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」（通称：「ピュア恋」）の最新シリーズがスタート。4名のセクシー女優と4名の男性メンバーが初対面を果たし、女性メンバーが“傷ついた過去の恋愛”や“セクシー女優として恋愛をする苦悩”など、赤裸々に語り合った。第一印象から動き出す恋の矢印はどんな恋愛模様に発展するのか…？ 『愛のハイエナ season5』#1は見逃し配信中。
