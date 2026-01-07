渡邊渚、ワンショルドレスで美肩披露「上品」「色気すごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/07】タレントの渡邊渚が1月6日、自身のInstagramを更新。ワンショルダードレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】28歳元フジアナ「色気すごい」ワンショルドレス姿
渡邊は「この受賞は、観てくださった皆様のおかげです！」とつづり、雑誌「週刊プレイボーイ」（集英社）の公式デジタルコンテンツサイト「週プレ グラジャパ！」が主催する年間表彰イベント「グラジャパ！アワード2025」で、自身の1st写真集「水平線」（集英社）が最優秀作品賞を受賞したことを報告。受賞時のオフショットとして、美しい肩のラインがのぞくワンショルダードレスに身を包んだ姿を披露している。
この投稿には「上品で清楚」「別人級の雰囲気」「美しい」「印象が変わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
