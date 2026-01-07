磯山さやか（C）須藤敬一／講談社

【モデルプレス＝2026/01/07】タレント・磯山さやかが2025年10月22日に発売したデビュー25周年記念の最新写真集「余韻」（講談社）の重版が決定。写真集カットが公開された。

◆磯山さやか、最新写真集「余韻」重版決定


バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山。オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露。いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の美しさが反響を呼んでいる。

今回公開するのは、ケアンズの夕暮れのビーチで撮影されたショット。黄昏時の光を受けて、魅惑的なボディラインが浮かび上がる印象な1枚に。

もう1つはケアンズの市場で、テーブル越しに撮られたショット。その瞳の輝きに引き込まれる。（modelpress編集部）

