磯山さやか、デビュー25周年写真集の重版決定 魅惑的なボディライン浮かび上がるカットなど公開【余韻】
【モデルプレス＝2026/01/07】タレント・磯山さやかが2025年10月22日に発売したデビュー25周年記念の最新写真集「余韻」（講談社）の重版が決定。写真集カットが公開された。
【写真】41歳美女、椅子に腰掛け美ボディ大胆披露
バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山。オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露。いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の美しさが反響を呼んでいる。
今回公開するのは、ケアンズの夕暮れのビーチで撮影されたショット。黄昏時の光を受けて、魅惑的なボディラインが浮かび上がる印象な1枚に。
もう1つはケアンズの市場で、テーブル越しに撮られたショット。その瞳の輝きに引き込まれる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳美女、椅子に腰掛け美ボディ大胆披露
◆磯山さやか、最新写真集「余韻」重版決定
バラエティ番組等で活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山。オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露。いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の美しさが反響を呼んでいる。
今回公開するのは、ケアンズの夕暮れのビーチで撮影されたショット。黄昏時の光を受けて、魅惑的なボディラインが浮かび上がる印象な1枚に。
もう1つはケアンズの市場で、テーブル越しに撮られたショット。その瞳の輝きに引き込まれる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】