King Gnuが、1月16日に放送されるニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』のパーソナリティを担当することを発表した。

2019年に井口理がレギュラーパーソナリティを務めていた『King Gnu 井口理のオールナイトニッポン0(ZERO)』にメンバー全員がゲスト出演したことはあったが、メンバー全員でオールナイトニッポンのパーソナリティを担当するのは初めてとなる。

◾️King Gnu・井口 理 コメント

みなさんお久しぶりです。

2026年、新年明けまして、久々にニッポン放送にお邪魔します。

今回はKing Gnuの4人で仲良くわいわいやれたらいいなと思っています。

どうか、お楽しみに！！

一夜限りの特別番組『King GnuのオールナイトニッポンGOLD』は、1月16日22時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。番組はラジオ、そしてスマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができるほか、 radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴取可能となっている。

◾️シングル「AIZO」 期間生産限定盤／©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会 通常盤／配信 2026年2月11日（水）CD発売

予約：https://kinggnu.lnk.to/AIZO_Single ▼2026年1月9日（金）先行配信

Pre-Add / Pre-Save：https://kinggnu.lnk.to/AIZO

『AIZO』 ▼商品形態

○期間生産限定盤：BVCL-1516〜1517／3,500円（税込）

芥見下々氏描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージ

収録内容：CD1枚（収録曲未定）

※特典に使用可能なシリアルコード入り ○初回生産限定盤：BVCL-1513〜1514／4,800円（税込）

収録内容：

・CD1枚（収録曲未定）

・Blu-ray1枚（KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITIONライブ映像収録予定

※曲目未定

※特典に使用可能なシリアルコード入り ○通常盤：BVCL-1515／1,500円（税込）

収録内容：CD1枚（収録曲未定）

※特典に使用可能なシリアルコード入り ▼期間生産限定盤 店舗別特典内容

・全国アニメイト（通販含む） ・・・ オリジナルB2ポスター（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

・King Gnu 応援店 ・・・ オリジナルステッカー（期間生産限定盤ジャケット絵柄）

詳細：https://kinggnu.jp/shoplist/260211/ ▼初回生産限定盤／通常盤 店舗別特典内容

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）

・King Gnu 応援店 ・・・ オリジナルステッカー（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）

※King Gnu応援店は後日お知らせ予定。

■ニッポン放送『King GnuのオールナイトニッポンGOLD』 放送日時：2025年1月16日（金）22時〜24時

ニッポン放送をキーステーションに生放送

メールアドレス：kg@allnightnippon.com

番組ハッシュタグ：#KingGnuANNG

※radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる。