King Gnu、バンドとしては初となるニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』パーソナリティに決定
King Gnuが、1月16日に放送されるニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』のパーソナリティを担当することを発表した。
2019年に井口理がレギュラーパーソナリティを務めていた『King Gnu 井口理のオールナイトニッポン0(ZERO)』にメンバー全員がゲスト出演したことはあったが、メンバー全員でオールナイトニッポンのパーソナリティを担当するのは初めてとなる。
◆ ◆ ◆
◾️King Gnu・井口 理 コメント
みなさんお久しぶりです。
2026年、新年明けまして、久々にニッポン放送にお邪魔します。
今回はKing Gnuの4人で仲良くわいわいやれたらいいなと思っています。
どうか、お楽しみに！！
◆ ◆ ◆
一夜限りの特別番組『King GnuのオールナイトニッポンGOLD』は、1月16日22時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。番組はラジオ、そしてスマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができるほか、 radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴取可能となっている。
◾️シングル「AIZO」
2026年2月11日（水）CD発売
予約：https://kinggnu.lnk.to/AIZO_Single
▼2026年1月9日（金）先行配信
Pre-Add / Pre-Save：https://kinggnu.lnk.to/AIZO
『AIZO』
▼商品形態
○期間生産限定盤：BVCL-1516〜1517／3,500円（税込）
芥見下々氏描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージ
収録内容：CD1枚（収録曲未定）
※特典に使用可能なシリアルコード入り
○初回生産限定盤：BVCL-1513〜1514／4,800円（税込）
収録内容：
・CD1枚（収録曲未定）
・Blu-ray1枚（KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITIONライブ映像収録予定
※曲目未定
※特典に使用可能なシリアルコード入り
○通常盤：BVCL-1515／1,500円（税込）
収録内容：CD1枚（収録曲未定）
※特典に使用可能なシリアルコード入り
▼期間生産限定盤 店舗別特典内容
・全国アニメイト（通販含む） ・・・ オリジナルB2ポスター（期間生産限定盤ジャケット絵柄）
・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ（期間生産限定盤ジャケット絵柄）
・King Gnu 応援店 ・・・ オリジナルステッカー（期間生産限定盤ジャケット絵柄）
詳細：https://kinggnu.jp/shoplist/260211/
▼初回生産限定盤／通常盤 店舗別特典内容
・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）
・King Gnu 応援店 ・・・ オリジナルステッカー（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）
※King Gnu応援店は後日お知らせ予定。
■ニッポン放送『King GnuのオールナイトニッポンGOLD』
放送日時：2025年1月16日（金）22時〜24時
ニッポン放送をキーステーションに生放送
メールアドレス：kg@allnightnippon.com
番組ハッシュタグ：#KingGnuANNG
※radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる。
関連リンク
◆King Gnu オフィシャルサイト
◆King Gnu オフィシャルX
◆King Gnu オフィシャルInstagram
◆King Gnu オフィシャルYouTubeチャンネル
◆King Gnu オフィシャルTikTok