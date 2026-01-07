King Gnuが、1月16日に放送されるニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』のパーソナリティを担当することを発表した。

2019年に井口理がレギュラーパーソナリティを務めていた『King Gnu 井口理のオールナイトニッポン0(ZERO)』にメンバー全員がゲスト出演したことはあったが、メンバー全員でオールナイトニッポンのパーソナリティを担当するのは初めてとなる。

◾️King Gnu・井口 理　コメント
みなさんお久しぶりです。
2026年、新年明けまして、久々にニッポン放送にお邪魔します。
今回はKing Gnuの4人で仲良くわいわいやれたらいいなと思っています。
どうか、お楽しみに！！

一夜限りの特別番組『King GnuのオールナイトニッポンGOLD』は、1月16日22時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送。番組はラジオ、そしてスマホやパソコンからはradikoを通じて聴くことができるほか、 radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴取可能となっている。

◾️シングル「AIZO」

期間生産限定盤／©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
通常盤／配信

2026年2月11日（水）CD発売
予約：https://kinggnu.lnk.to/AIZO_Single

▼2026年1月9日（金）先行配信
Pre-Add / Pre-Save：https://kinggnu.lnk.to/AIZO
『AIZO』

▼商品形態
○期間生産限定盤：BVCL-1516〜1517／3,500円（税込）
芥見下々氏描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージ
収録内容：CD1枚（収録曲未定）
※特典に使用可能なシリアルコード入り

○初回生産限定盤：BVCL-1513〜1514／4,800円（税込）
収録内容：
・CD1枚（収録曲未定）
・Blu-ray1枚（KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITIONライブ映像収録予定
※曲目未定
※特典に使用可能なシリアルコード入り

○通常盤：BVCL-1515／1,500円（税込）
収録内容：CD1枚（収録曲未定）
※特典に使用可能なシリアルコード入り

▼期間生産限定盤 店舗別特典内容
・全国アニメイト（通販含む）　・・・　オリジナルB2ポスター（期間生産限定盤ジャケット絵柄）
・Amazon.co.jp　・・・　メガジャケ（期間生産限定盤ジャケット絵柄）
・King Gnu 応援店　・・・　オリジナルステッカー（期間生産限定盤ジャケット絵柄）
詳細：https://kinggnu.jp/shoplist/260211/

▼初回生産限定盤／通常盤 店舗別特典内容
・Amazon.co.jp　・・・　メガジャケ（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）
・King Gnu 応援店　・・・　オリジナルステッカー（初回生産限定盤／通常盤ジャケット絵柄）
※King Gnu応援店は後日お知らせ予定。

■ニッポン放送『King GnuのオールナイトニッポンGOLD』

放送日時：2025年1月16日（金）22時〜24時
　　　　　ニッポン放送をキーステーションに生放送
メールアドレス：kg@allnightnippon.com
番組ハッシュタグ：#KingGnuANNG
※radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる。

