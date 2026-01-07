元乃木坂46与田祐希、スーパーでの買い物プラベショット公開「隣はご家族？」「親近感がわく」の声
【モデルプレス＝2026/01/07】元乃木坂46の与田祐希が1月6日、自身のInstagramを更新。スーパーで買い物をするプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】与田祐希「親近感がわく」スーパーでのプラベショット
与田は「穏やかな年末年始と、昨年のプライベートの思い出の一部」とつづり、複数枚のプライベートショットを投稿。フードをかぶり、リラックスした装いでスーパーでカートを押す姿などを公開している。
この投稿には「自然体で可愛い」「親近感がわく」「プライベート感が新鮮」「雰囲気が違って見える」「癒やされる」「隣はご家族？」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】与田祐希「親近感がわく」スーパーでのプラベショット
◆与田祐希、自然体の買い物ショット公開
与田は「穏やかな年末年始と、昨年のプライベートの思い出の一部」とつづり、複数枚のプライベートショットを投稿。フードをかぶり、リラックスした装いでスーパーでカートを押す姿などを公開している。
◆与田祐希の投稿に反響
この投稿には「自然体で可愛い」「親近感がわく」「プライベート感が新鮮」「雰囲気が違って見える」「癒やされる」「隣はご家族？」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】