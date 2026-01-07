将棋の藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝が７日、大阪・高槻市の関西将棋会館で指された第１１期叡王戦本戦トーナメントで山崎隆之九段と対局。振り駒の結果、先手となった藤井が１２７手で勝利し、８強入りを決めた。

今年の初戦を白星で飾った。２４年１２月にオープンした関西将棋会館での公式戦では、自身２戦目の初勝利。初対局は昨年２月２５日の第１０期本棋戦本戦トーナメント準決勝で、糸谷哲郎八段に敗れ、２４年６月に失った叡王タイトルの奪還が消滅した。

約１年ぶりに座る新会館の特別対局室で、四間飛車の山崎に対して居飛車穴熊を選択。「序盤はうまくまとめられてしまった感じがしていました。（中盤以降）分からないまま指していって、最後の最後に一手勝ちの形になったのかなと」と互角のまま１分将棋に突入し、最後は先手の優位性で勝利した激戦を振り返った。

本棋戦の次局（準々決勝）で千田翔太八段と対する。「千田八段とはかなり久しぶりの対局になるので、楽しみな気持ちもありますし、時間配分が問われるところもあるので、しっかり意識をして臨みたいと思います」と持ち時間３時間の戦いで引き続き集中力を持続させる。失冠した２４年以来、２期ぶりの五番勝負進出に“あと３勝”ではあるが「あまり伊藤さん（伊藤匠叡王）を意識するような段階ではないので、一局一局という気持ちで頑張っていきたいと思います」と一戦必勝を誓った。

また、この日、豊島将之九段が結婚を発表したことについて報道陣に問われると、約１３秒の“長考”に沈んでから「私も全く知らなかったんですけど、本当におめでとうございます」と祝福した。