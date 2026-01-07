セブン、人気のからあげにガツンと刺激的な“黒胡椒味” パンチが効いた大人向けの味わい
【モデルプレス＝2026/01/07】セブン‐イレブン・ジャパンは、新商品として「やみつき！黒胡椒からあげ（もも）3個入り」を、2026年1月9日（金）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。
セブン‐イレブンの「若鶏のからあげ」は、2025年4月の発売後、20日間で累計販売数が2,000万個を突破した人気商品。
同シリーズの新たな味となる「やみつき！黒胡椒からあげ」は、ボリュームのあるもも肉を使用し、衣そのものに黒胡椒を練り込むことで、噛み締めた瞬間にガツンとしたスパイスの刺激が口内に広がる。夕食のメインディッシュや仕事終わりの“がっつり系ご褒美”としてもぴったりだ。
開発担当者は「本格的な味付けと食べ応えを追求」したといい、「衣に黒胡椒を配合することでダイレクトにスパイスの風味を感じられ、よりクセになる味わいに仕上がっています」と自信を見せた。
同シリーズのおいしさの背景には、飼育方法から調理方法に至るまでのこだわりがある。
使用する鶏肉は、ストレスが少ない環境で、飼料から管理された生育45日前後の健康な鶏のみを使用。工場で揚げる直前まで一切冷凍を行わないチルド管理を徹底することで、ドリップの流出が抑えられる。鮮度の良い鶏肉を時間をかけずに調理、低温でじっくりと加熱することで、肉汁を逃さず、プリッとした弾力のある食感に仕上げている。（modelpress編集部）
価格：330円（税込356.40円）
発売日：1月9日（金）〜順次
販売エリア：全国
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある
◆黒胡椒効いた大人向けの絶品からあげ
◆セブンの人気揚げ物惣菜・からあげ、おいしさのワケ
■やみつき！黒胡椒からあげ（もも）3個入り
