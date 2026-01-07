aikoが12月31日から1月1日にかけて10年ぶりとなるカウントダウンライブを大阪・大阪城ホールにて開催した。

＜Love Like Pop vol.24.9＞と意味深な数字が冠された本公演は、2025年12月6日・7日に開催された東京・国立代々木競技場 第一体育館での公演と合わせて、2会場3公演のライブとなった。

カウントダウンライブの開催は、2015年12月31日に大阪城ホールで行われた初のカウントダウン公演＜Love Like Pop vol.18〜CountDown Live あっという間の最終日〜＞以来、実に10年ぶりとなり、前回と同じ会場に、今回も多くの観客が詰めかけた。

前回のカウントダウン公演同様、振袖姿でステージに登場したaiko。公演に向けて、ライブ前日に腰まで伸びていたロングヘアをバッサリとショートにカット。新たな装いで観客の前に姿を現した。

その後は曲間での早着替えを挟みながら、ダブルアンコール7曲を含む全29曲を披露。約3時間半にわたるステージは終始高い熱量に包まれ、新年の幕開けをファンとともに分かち合った。

また、aikoは来週1月14日に約1年ぶりとなる47枚目のシングル「Cry High Fly」を、リリースすることを発表している。表題曲の「Cry High Fly」をはじめ、「大切だった人」「消しゴム」、そして「Cry High Fly（instrumental）」の全4曲が、すべて新録として収録される。

今作の初回限定仕様盤には、＜aiko Live Tour「Love Like Rock vol.10」＞の映像を収録したBlu-rayまたはDVDが付属する。リリースに先駆けて、その映像作品より「シネマ」のライブ映像が、YouTubeで公開されている。

さらに、全国19都市21会場・全37公演を巡るロングホールツアー＜aiko Live Tour「Love Like Pop vol.25＞の開催もを発表している。本ツアーは、2026年1月15日の東京・J:COMホール八王子公演を皮切りに、6月30日の大阪・フェスティバルホールまで、およそ半年にわたり全国各地を巡るツアーとなる。

■47th Single「Cry High Fly」Pre-add／Pre-saveキャンペーン

キャンペーンページ：https://aiko.digle.tokyo/cry-high-fly/ 2026年1月14日(水)配信リリースの「Cry High Fly」を対象に、Pre-add／Pre-saveキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間中に、Apple Musicの先行追加（Pre-add）、Spotifyの事前予約（Pre-save）、iTunes Storeの予約注文（Pre-order）のいずれかにご参加いただいた方の中から、抽選で「Cry High Fly」オリジナルB2ポスターをプレゼントいたします。 応募期間：2026年1月1日(木)〜1月13日(火)23:59 ※すでに各音楽配信サービスにてPre-add／Pre-save／Pre-orderをご登録済みの方も、キャンペーン期間内であればご応募いただけます。

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※賞品の発送は2026年2月以降を予定しております。

■47th Single「Cry High Fly」

2026年1月14日(水)リリース

CD購入 https://aiko.lnk.to/47thSG ■初回限定仕様盤A (CD＋Blu-ray)

品番：PCCA-15043

価格：3,960円(税込)

■初回限定仕様盤B(CD＋DVD)

品番：PCCA-15044

価格：3,960円(税込)

■通常仕様盤 (CD Only)

品番：PCCA-15045

価格：1,320円(税込) ▲初回限定仕様盤 ▲通常仕様盤 ■CD収録内容

M1,Cry High Fly

M2,大切だった人

M3,消しゴム

M4, Cry High Fly (instrumental) ■Blu-ray/DVD収録内容：

aiko Live Tour「Love Like Rock vol​.10」

1​. beat

2​. アンコール

3​. ジェット

4​. 舌打ち

5​. あたしのせい

6​. 鮮やかな街

7​. ぶどうじゅーす

8​. ホーム

9​. ガラクタ

10​. 願い事日記

11​. 星の降る日に

12​. 微熱

13​. サイダー

14​. キラキラ

15​. 好き嫌い

16​. あたしの向こう

17​. skirt

18​. 相合傘

19​. 好きにさせて

20​. 相思相愛

21​. 果てしない二人

22​. シネマ

ending 特典映像：「Love Like Rock vol.10」behind the scenes

福音声：aiko ■47th Single「Cry High Fly」初回限定仕様盤

予約購入先着特典：「Love Like Rock vol.10」パスステッカー ※通常仕様盤には上記特典はつきませんのでご注意ください。

※全国のCDショップ、WEBショップにて2026年1月14日(水)発売「Cry High Fly」初回限定仕様盤をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。

＜aiko Live Tour「Love Like Pop vol.25」＞

2026年1月15日（木） 東京：J:COMホール八王子

2026年1月16日（金） 東京：J:COMホール八王子

2026年1月21日（水） 静岡：アクトシティ浜松 大ホール

2026年1月24日（土） 広島：上野学園ホール

2026年1月25日（日） 広島：上野学園ホール

2026年1月30日（金） 愛媛：松山市民会館 大ホール

2026年1月31日（土） 香川：レクザムホール

2026年2月8日（日） 茨城：水戸市民会館 グロービスホール

2026年2月10日（火） 埼玉：大宮ソニックシティ

2026年2月11日（火祝） 埼玉：大宮ソニックシティ

2026年2月27日（金） 福岡：福岡サンパレス ホテル＆ホール

2026年2月28日（土） 福岡：福岡サンパレス ホテル＆ホール

2026年3月4日（水） 東京：東京ガーデンシアター

2026年3月5日（木） 東京：東京ガーデンシアター

2026年3月12日（木） 滋賀：滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

2026年3月14日（土） 兵庫：アクリエひめじ 大ホール

2026年3月15日（日） 兵庫：アクリエひめじ 大ホール

2026年4月5日（日） 鳥取：米子コンベンションセンター

2026年4月8日（水） 大阪：フェスティバルホール

2026年4月9日（木） 大阪：フェスティバルホール

2026年4月19日（日） 秋田：あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

2026年4月23日（木） 愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年4月24日（金） 愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年5月3日（日） 大阪：フェスティバルホール

2026年5月4日（月祝） 大阪：フェスティバルホール

2026年5月9日（土） 宮城：仙台サンプラザホール

2026年5月10日（日） 宮城：仙台サンプラザホール

2026年5月14日（木） 北海道：札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年5月16日（土） 北海道：函館市民会館

2026年5月23日（土） 京都：ロームシアター京都 メインホール

2026年5月24日（日） 京都：ロームシアター京都 メインホール

2026年6月6日（土） 東京：東京ガーデンシアター

2026年6月7日（日） 東京：東京ガーデンシアター

2026年6月12日（金） 石川：本多の森 北電ホール

2026年6月16日（火） 新潟：新潟県民会館

2026年6月29日（月） 大阪：フェスティバルホール

2026年6月30日（火） 大阪：フェスティバルホール ■チケット料金：8,200円（税込）

※未就学児入場不可、小学生以上はチケット必要

※公演日によって開場/開演時間が異なりますのでご注意ください。

※開場/開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 ■一般発売日：後日アナウンスいたします。 ※1公演2枚までお申込み可

※最大第5希望までお申込み可

※1お申込みのうち、当選は1公演のみ。

※Baby Peenats先行、Team aiko先行ともにお申込み期間中に入会していただく方も応募可能です。（ただし一部決済方法ではお申込みが間に合わない場合がございますので注意ください。）

※お申込み多数の場合は抽選となります。ご了承のうえご利用いただけますようお願い致します。

※ご同行者様にも注意事項を必ずお伝えください。