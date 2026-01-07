【40・50代のイメチェン】ウルフすぎない！ 初心者OKな「控えめウルフ」が推せる♡

トレンドとして再注目されているウルフヘア。挑戦してみたいけれど、個性的なスタイルは似合うかわからずハードルが高い……。それなら、レイヤーを入れる量やその位置にこだわって「控えめウルフ」にしてみるのがおすすめです。大人もサラッと流行をまとってみて。

動きを足してエフォートレスに

@kitadani_koujiroさんが提案するスタイルの中でも人気という「動きのあるプチウルフ」。肩上で短めに切り揃えたコンパクトなシルエットに飾らないラフさが加わり、作り込んでいないこなれ感を楽しめそう。毛先にライン感があることで、スタイリッシュな印象も演出しやすいです。

丸みをつけて可愛さアップ

ベースから3cm程度上のラインにレイヤーを入れると、毛先が軽くなり、サイドと後頭部にはふんわり丸みがつきます。ウルフの辛口なイメージが目立ちにくいこともあり、カットした@motoshi_wtokyo_wolfさんも「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」とリコメンド。

暗髪でも一気にこなれる

@t.ikeda214さんが「オーダー多数」と紹介するのは、低めのレイヤーで大人っぽい落ち着きを表現したスタイル。毛先の重さがなくなることで、暗めのカラーを選んでものっぺり見えにくくなります。ブラウンにラベンダーを配合すると、冬らしい透明感もフォローできます。

ひし形で小顔を演出

レイヤーは控えめながらも、首元でキュッとくびれるシルエット。アウトラインにメリハリがついて、@motoshi_wtokyo_wolfさんが「360°小顔に見える」とコメントする、なだらかなひし形が顔を囲む状態になります。顔の形をカバーしたい人こそ、選択肢にウルフを追加してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S