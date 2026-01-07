blank paperが、新曲「YOAKE」を1月7日に配信リリースした。

本楽曲「YOAKE」は、1月6日より放送・配信がスタートしたTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』のオープニング主題歌として書き下ろされた一曲。夜明け＝“YOAKE”をモチーフに、闇の中から一歩を踏み出す意志や、静かに高まっていく感情の流れを描いた楽曲となっている。

エレクトロニックとオルタナティブ・ロックを軸に、余白を生かしたサウンドデザインとエモーショナルなボーカルが印象的な本作は、アニメの世界観と強く呼応し、物語の幕開けを象徴する楽曲として作品を彩っている。blank paperは、“音薬（おんやく）”を処方するメタバースの世界から発信される音楽プロジェクト。

感情や記憶、痛みや希望といった目に見えないものを音に変換し、リスナーそれぞれの心の状態に作用する楽曲を生み出している。現実と仮想、内面と外界の境界を曖昧にするサウンドアプローチを特徴とし、楽曲は“聴くもの”であると同時に“体験するもの”として構築される。

その世界観は映像作品やアニメとの親和性も高く、本作「YOAKE」では、夜から朝へと移ろう感情のプロセスを、音薬として丁寧に描き出している。放送開始直後から、Xを中心に大きな反響が寄せられており、「オープニング映像と曲の入り方が完璧」「夜明けというタイトルが物語と重なって胸にくる」「静かに始まって一気に引き込まれる」「毎話このOPを見るのが楽しみ」といった声が上がっている。

また「フルで聴くと印象が変わる」「アニメサイズと配信版で違った感情が湧く」など、楽曲単体としての完成度を評価する反応も見られ、作品と音楽の相乗効果に注目が集まっている。

『鎧真伝サムライトルーパー』は、1988年に放送された『鎧伝サムライトルーパー』の正統続編となり、新たな映像表現で構築された完全新作アニメシリーズ。放送開始と同時に高い注目を集めており、そのオープニングを飾る「YOAKE」は、作品を象徴する楽曲として存在感を放っている。