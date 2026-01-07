兄弟ユニット「ジョナス・ブラザーズ」のジョー・ジョナス（36）が、モデルのタチアナ・ガブリエラと昨年夏の終わり頃から交際していると報じられている。ジョーは、1月2日にタチアナのインスタグラム投稿に「いいね」を押し、さらに「よだれ」の絵文字をコメントしたことで、ファンの間で一気に新恋人説が加速した。



【写真】タチアナのインスタ ジョーが速攻で「いいね」している

その後「Usウィークリー」誌 によると、関係者が「ふたりは夏の終わり頃から会い始めた」と証言。プエルトリコ出身のタチアナはニューヨークを拠点に活動するモデルで、SNSでも人気を集めている。



ジョーは2024年にドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」で知られる女優ソフィー・ターナーと離婚しており、ふたりの間には幼い娘が2人いる。過去にはテイラー・スウィフトと交際していたことでも知られている。



タチアナの投稿は「NYE（ニューイヤーズ・イブ）」とキャプションが付けられた写真のカルーセルで、ジョーの絵文字コメントは控えめながらも明らかに好意を感じさせるもの。ファンの間では「ソフトローンチ（控えめな交際アピール）では？」との声も上がっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）