立川競輪開設74周年記念G3「鳳凰賞典レース」は12Rで決勝戦（優勝賞金562万円）が行われ、単騎の脇本勇希（27＝福井・115期）がゴール前で吉田拓矢をかわして優勝。25年10月の豊橋以来となるG3・2勝目を挙げた。

レースは鈴木が小原とのスタート争いを制し、鈴木―吉田―渡辺―小原―嘉永―山口―岩津―阿部―脇本で周回。赤板で嘉永ラインが上昇。阿部も続く。その上を渡辺―小原が切り、打鐘で鈴木―吉田で叩く。脇本も続き3番手確保。2角から嘉永が捲ると、吉田が番手捲り。嘉永は渡辺の押し上げもあり失速。ゴール前で脇本が吉田を捉えた。

G3は2度目のVとなった脇本。S班がいる開設記念は初制覇で「SSがいるのと、いないのでは周りの実力が違う。うれしい。賞金ランキング1位なので、早く終わってほしいですね（笑い）」と破顔一笑だ。

G3初制覇も単騎。今回も単騎で読みがさえた。フカし気味で地元の鈴木が駆けると、その3番手を確保。最後はS班・吉田に踏み勝ってみせた。「全く後ろは見ていなくて、必死だった。最後は伸び勝てればと思った。単騎は得意みたい」とうなずいた。

最強近畿軍団の一角へ。「競輪祭も決まっているし、ダービーもこれで決まったと思う。G1に出て活躍できるように」。偉大な兄・雄太を追いかける勇希の26年は快勝で幕を開けた。