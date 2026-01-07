アメリカによってマドゥロ大統領が拘束されたベネズエラ。トランプ大統領は、そのベネズエラがアメリカに最大5000万バレルの原油を引き渡すことで合意したと発表しました。

アメリカ トランプ大統領

「何年も何年も、この男（マドゥロ大統領）を追いかけてきた。暴力的な男だ。ステージに上がって、私のダンスをマネしようともする」

6日、マドゥロ大統領についてこう話したトランプ氏。

ベネズエラ マドゥロ大統領（先月）

「狂った戦争はいらない」

マドゥロ氏はアメリカが圧力を強めるなか、ダンスなどで意に介さない姿勢をアピール。ニューヨーク・タイムズはトランプ陣営の一部がこれを「嘲笑された」と受け止め、軍事行動の決断につながったと伝えました。

マドゥロ氏の拘束後、世界最大の原油埋蔵量を誇るベネズエラの石油利権を獲得することに強い意欲を示すトランプ氏は、6日、SNSでこう発表しました。

アメリカ トランプ大統領

「ベネズエラが制裁対象となっている3000万〜5000万バレルの高品質の原油をアメリカに引き渡す」

トランプ氏は「原油は市場価格で販売される」とし、収益は自身が管理し、「ベネズエラとアメリカの国民のために活用される」と説明しています。

アメリカ トランプ大統領

「石油企業と会う。どういうことか分かるでしょう。原油はたくさんあり、原油価格をさらに引き下げる」

9日にもアメリカの石油企業幹部と会合を開く見通しで、石油インフラ再建などに協力を求めるとみられます。

また、トランプ政権がベネズエラのロドリゲス大統領代行に対し、▼中国、ロシア、イラン、キューバとの経済関係の断絶や、▼石油生産ではアメリカとだけ協力し、原油販売でアメリカを優遇することを求めたとも報じられています。

一方、ロドリゲス大統領代行は…

ベネズエラ ロドリゲス大統領代行

「ベネズエラを統治している外部の勢力など存在しない。ベネズエラが治めているのです」

6日に行った就任後、初めての演説でアメリカをけん制しました。

そのロドリゲス氏について、ベネズエラの野党指導者で、去年、ノーベル平和賞を受賞したマチャド氏はアメリカメディアのインタビューでこう非難しました。

ベネズエラの野党指導者 マリア・コリナ・マチャド氏

「ロドリゲス氏はベネズエラの拷問施設の主要な設計者のひとりで、無実の人々を弾圧する責任者でもありました」

マチャド氏はなるべく早く帰国し、政権交代を目指す意向を示していますが、トランプ氏はマチャド氏に否定的な見解を示していて、今後の動向が注目されます。