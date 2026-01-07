フリーアナウンサーの垣花正（54）が自身がMCを務める7日放送のTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。ブラックリストをくぐり抜けた経験を明かし、スタジオ出演者を驚かせた。

この日の生投票のテーマは「私って本当バカだなぁと思ったエピソード」。水曜コメンテーターの松田ゆう姫が飲食店で共演経験のあるタレントだと思ってあいさつに行ったら別人だった話や、中丸雄一が乗り込んだエレベーターでボタンを押すのを忘れて「20秒くらい1人で待ってた」話などが披露されたた。

競馬好きで過去に800万円もの借金をつくった過去を公表している垣花アナは、「ずいぶん前ですけど、ブラックリストに載ってるんで、すべてのカード会社に出しても出しても審査を通らなくて」と打ち明けた。

そして、「一回やってみようと思って、“かきはなただし”のふり仮名のところに“かきのはな”て嘘書いて出した」過去を激白。「そしたら審査通って。ヤバって」と審査を通過してしまったことも明かした。

スタジオからは驚きの声が上がる中、「これカード作ったら犯罪になるので、自分からお断りしましたよ」とキッパリ。「良い子はまねしないでくださいね」と呼びかけていた。