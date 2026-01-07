木曜日は一時的に冬型の気圧配置となり、日本海側で広く雪が降りそうです。北日本や北陸で雪の降り方が強まる所があり、風も強くふぶく所がある見込みです。

【画像で見る】7日（水）〜9日（金）午後6時までの大雪と雨の予想

8日（木）日本海側で広く雪 風も強くふぶく所も

水曜日の夜は前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を進む見込みです。低気圧や前線の影響で北海道や東北北部で雪や風が強まる所がありそうです。大気の状態が不安定になるため、落雷や突風にもご注意ください。

木曜日は一時的に冬型の気圧配置となり、日本海側で雪の範囲が広がりそうです。

北日本や北陸は雪の降り方が強まり、ふぶく所がある見込みです。特に低気圧に近い北海道は猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害や暴風、高波に警戒してください。また、西日本の日本海側も雪の降る所がありそうです。

8日（木）太平洋側は広い範囲で晴れ 空気が冷たい一日に

太平洋側は広い範囲で晴れますが、関東甲信の山沿いも雪の降る所がある見込みです。晴れる地域も冷たい風が強めに吹く所が多く、空気が冷たい一日になりそうです。最高気温は全国的に水曜日より低い所が多く、札幌や青森は真冬日が戻りそうです。西日本や東日本は10℃前後の所が多いでしょう。関東は水曜日より高くなりますが、冷たい風も強めに吹くので寒そうです。引き続き暖かくしてお過ごしください。

【木曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ：-2℃ 釧路： 3℃

青森 ：-1℃ 盛岡： 1℃

仙台 ： 5℃ 新潟： 3℃

長野 ： 3℃ 金沢： 4℃

名古屋： 9℃ 東京：11℃

大阪 ： 9℃ 岡山： 8℃

広島 ： 8℃ 松江： 5℃

高知 ：12℃ 福岡： 7℃

鹿児島：11℃ 那覇：18℃



金曜日は冬型の気圧配置が緩みますが、土曜日は再び低気圧が日本海を進み、日曜日から月曜日にかけて冬型の気圧配置が強まる見込みです。強い寒気が流れ込み、日本海側では大雪や大荒れとなる所がありそうです。