浅草寺も“雪化粧”東京都心で雪…各地で厳しい冷え込み　3連休は「冬の嵐」直撃か、10年に一度の大雪のおそれ

7日朝の東京・秋葉原でカメラが捉えたのは、激しく降る雪の様子です。

東京都内の各地で、雪やみぞれが降りました。

世田谷区では街灯に照らされ、雪の粒がはっきりと見てとれました。

午前5時半前の新宿区でもパラパラと。

文京区では、雪が激しく降る様子が見られました。

7日朝の都心は最低気温2.2度と、冷え込みが強まりました。

午前5時ごろに東京都内に雨雲がかかり寒さが強まったことから、みぞれが雪に変わったとみられます。

浅草の浅草寺も雪化粧となりました。

撮影者によると「手が痛くなるほどものすごく寒かった」ということです。

7日は、関東各地で雪が降る冷え切った朝となりました。

雪でうっすらと白くなっていたのは茨城・水戸市の歩道。

氷点下2.3度と厳しい冷え込みとなりました。

歩行者の傘にも雪の粒が積もり、雪景色を前にした女の子はカメラに向かってにっこり。

駐車する車にも、うっすら雪が積もっていました。

埼玉・和光市でも街灯に照らされる雪が。

神奈川・川崎市では、走行する車のフロントガラスに雪が当たっていました。

また武蔵小杉駅付近では、ひょうやあられが降りました。

自転車のかごに入っているバッグに氷の粒が打ち付ける様子も。

氷点下9.6度の厳しい寒さとなったのが群馬・草津町です。

草津名物の湯畑周辺で人気だったのは、足元から体を温めてくれる足湯。

初めての足湯だという4歳の女の子は「温泉ママと入って楽しかった」と話しました。

愛知・名古屋市も氷点下の厳しい冷え込みとなりました。

厚手のコートにマフラーを巻くなど、寒さ対策をする人の姿が目立ちました。

氷点下5.5度を観測した長野市では、野鳥が集まる池にも氷が張り、カモが立ち止まる様子が見られました。

今シーズン一番の冷え込みとなった富山市。

最低気温は氷点下1.1度を観測しました。

この冷え込みで、6日夜から7日朝にかけ12件のスリップ事故が発生しました。

また、新年の恒例行事も続々と始まっています。

大阪市の百貨店では、長い行列が。

セリやナズナなど、春の七草が入った「七草がゆ」が振る舞われていました。

1年の無病息災を願い、1月7日の朝に食べる文化を継承しようと阪神百貨店では約40年前から「七草がゆ」が提供されています。

七草がゆを食べに来た人は「寒い中来て良かったです。おいしいです」「正月で胃をいじめまくったんでこれがいいですね。今年も元気に過ごせそうです」と話しました。

用意された250食は、約40分でなくなりました。

長野市の善光寺本堂を引き回される、びんずる尊者の像。

新年恒例の「びんずる廻し」です。

本堂を3周した後は、体の健康になりたいところと像の同じ場所を「福しゃもじ」でなでて無病息災を願いました。

8日からは冬型の気圧配置が強まります。

北海道から北陸は雪が強まり、青森で警報級の大雪の恐れがあります。

また北海道では、台風並みの風が吹き荒れ、暴風雪にも警戒が必要です。

東京都心も予想最低気温が0度と、朝は氷が張るほどの冷え込みとなりそうです。

さらに、この週末も荒れた天気となる見通しです。

成人の日を含む3連休は、冬の嵐が直撃する見込みで、10年に一度レベルの大雪となる恐れが出ています。

11日の日曜日ごろから日本海側を中心に雪が強まり、12日の成人の日は雪のエリアが拡大し、関東でも雪となりそうです。

東京都心や横浜市で雪が積もる中での成人の日となる年もありました。

2026年も関東で雪が降る中の冷たい成人の日となる恐れがあり、最新の情報に注意が必要です。

7日朝、東京都心など関東で降った雪。

浅草の浅草寺も雪景色となり、秋葉原駅周辺では総武線が走る中、雪が降る様子が見られました。

都内で雪が降り出したのは、日の出前の午前5時半ごろでした。

車のヘッドライトに照らされ、雪の粒がはっきりと見てとれます。

冷え込みも強まり、7日朝の最低気温は2.2度でした。

都心の日中も気温が上がらず、正午の気温は4.2度。

冷たい北風が吹きつける中、歩く人はダウンジャケットのフードをすっぽりかぶり、完全防寒。

寒さ対策をする人が多く目につきました。

7日は体が痛くなるほどの寒さだと表現する人も。

氷点下10度に迫る厳しい冷え込みとなったのが、群馬・草津町です。

湯畑からは湯煙が勢いよく立ち上っていました。

ダウンジャケットやマフラーをつけながら楽しんでいる人の姿が見られました。

寒さ対策が万全のようです。

その一方で、スカート姿で記念撮影をする女性は寒くないのでしょうか。

話を聞くと「今日は昼から動くから足だそうかなみたいな感じ。（Q.今は寒くない？）全然寒くないです。裏起毛タイツなんです」と答えてくれました。

一方で、草津温泉ならではの寒さ対策が“足湯”です。

多くの観光客が温まる中、「草津温泉どうぶつふれあい処 かぴ湯」では、カピバラが湯につかっていました。