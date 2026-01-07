お笑いタレントお見送り芸人しんいち（40）が、6日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）にTKOの木本武宏（54）とともに出演。タイに移住した木下隆行（53）について語った。

しんいちとTKOは過去に松竹芸能に所属していたものの、しんいちが所属していた時期にはTKOは東京に拠点を置いていたと語られた。しんいちは「やっぱめっちゃ変やなと思います」と話すと「なんや言いましたけど、木本さんって“負け”めっちゃうまいと思ってる人なんですよ。負け顔とか、負けムーブ、なんやかんやうまいと思うんですよ」と木本を褒めた。

しんいちは「だけど木下さんタイ行くって、ほほ笑みの国、笑顔の国じゃないですか。タイに行くって、自分まだ幸せ見ますって、めっちゃ変。もう負け、とにかくやっといたらいいのに、おもしろいのに。日本のメディアは扱いたいのに、楽しむやん」と率直な感想を語った。

木本は「それが木下のすごい強いところ。戦略とかそんなんじゃなくて、やりたいことをやるっていう人やから、俺は1周回って強いなと思ってねん」と語った。

しんいちは「強いです。たしかに。強いですけど、むっちゃ本音言っていいですか。マジで言うと木本さんがかわいそう」と本音を告白。木本はたまらず「やめろ」と苦笑いしてつっこんだ。

しんいちは「コンビでやっててなんで急に片割れタイ行くねんって思っちゃうし、先輩後輩関係なく言うと、木下さんマジでぶっ飛びすぎ。めちゃくちゃ迷惑。TKOという看板、会社としてはめちゃくちゃ迷惑」と語った。