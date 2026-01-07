1月14日よりTOKYO MXほかで放送されるTVアニメ『【推しの子】』第25話（第3期第1話）のあらすじと先行カット、WEB予告が公開された。

参考：ヒットアニメを支える内山昂輝＆小林千晃 “ダウナー系ボイス”が重宝される理由とは？

集英社『週刊ヤングジャンプ』で連載された赤坂アカ・横槍メンゴによる人気漫画をアニメ化した『【推しの子】』は、伝説のアイドル・星野アイの死をめぐって、彼女の息子／娘であるアクアとルビーが芸能界の闇に触れていくサスペンスフィクション。

2024年に放送された第2期では、作中の2.5次元舞台「東京ブレイド」に出演したアクアの復讐心にフォーカスした「2.5次元舞台編」が描かれた。第3期では、かつての想い人・ゴローの死を知ったルビーの復讐の行方が描かれる。

『POP IN 2』の発売から半年、B小町は今やブレイク寸前。あかねは実力派女優として表舞台へ、アクアも順調にマルチタレントの道を進み始めている。そんな中、かなは本来の明るさを失っていて……。

先行カットでは、自信満々のルビーとは対照的な泣き顔のかななどが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）