ゲオホールディングスは、12月1日から12月3日の期間、ゲオアプリ会員を対象に「スマホトラブルに関するアンケート」を実施し、1284名から回答を得た（調査期間：2025年12月1日〜12月3日、調査対象：「ゲオアプリ」会員、サンプル数：1284名、調査方法：インターネット調査）。





同調査では、スマートフォンの紛失・故障の実体験や、トラブル発生時の困りごと、対策方法、さらに「スマホレンタルサービス」への関心など、生活者のリアルな声が明らかになった。具体的には、「スマホトラブルの経験がある」「ヒヤリとしたことがある」と回答した人は合計6割超に上る一方で、万が一への「具体的な対策」を決めている人はわずか1割程度。多くの人が無防備な状態でスマホを利用している実態が浮き彫りとなった。

スマホのトラブル（紛失・盗難・故障）を「経験したことがある（36.7％）」「ヒヤリとしたことがある（29.3％）」人は合計66.0％に達した。原因は「落下・画面割れ」が約6割で最多となり、自宅・外出先を問わずリスクが潜んでいることが明らかになった。

トラブル経験者の対処法は「新しい端末を購入した（38.4％）」が最多となり、「補償サービスの利用（31.2％）」を上回った。一方で、12.1％が「特に対策はしなかった・できなかった」と回答し、有効な手立てを持たないまま不便を強いられた層が一定数存在した。

万が一の対策を明確に「決めている」人はわずか12.5％。「決めていない」「なんとなく決めている」を合わせた8割以上の人が、具体的な対処法を持たないまま利用している実態が明らかになった。

旅行先などでも即日〜数日借りられるスマホのレンタルサービスについて、約4割（37.5％）が利用意向を示した。「短期間だけ借りられる（73.8％）」「すぐに手に入る（57.6％）」点が高く評価されており、現代の「タイパ（タイムパフォーマンス）」を重視する価値観にマッチした、新たな選択肢としてのニーズが確認できた。