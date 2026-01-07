王者ドジャースにはまだ遠い…ストーブリーグで出遅れるヤンキース、メッツの現状に辛口評価「脅威と呼ぶには物足りない」

ジャッジが偉大であることに変わりはないが…(C)Getty Images

ニューヨークを本拠地とする2球団は、今季も王者の背中を追う立場に甘んじるのか。

MLBの2026年開幕に向け米メディア『FANSIDED』が、3連覇を目指すドジャースのライバルとなり得る7球団に対し、オフシーズン時点の戦力を踏まえた“中間査定”を行っている。毎シーズンのように世界一奪還への期待が寄せられるも頂点から遠ざかっているヤンキース、メッツには、今オフのストーブリーグでも辛口の批評が並んだ。

【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る

現地時間1月6日の記事の中で、フィリーズ、ジャイアンツ、パドレス、メッツ、ブルワーズ、ヤンキース、ブルージェイズの7球団を対象として、ザカリー・ロットマン記者による独自のランキングを発表。1位には積極的な補強を進めているブルージェイズがランクし、2位にはブルワーズ、3位にフィリーズが入った。

今オフ、まだ目立った補強の無いヤンキースは4位に選ばれている。ロットマン記者は、「ヤンキースがドジャースに食らいつく道筋は残されている。アーロン・ジャッジは依然として全盛期にあり、ゲリット・コールも離脱からいずれ復帰する見込みだ。その周囲にも才能は揃っている」と説くとともに、「とはいえ、補強は不可欠だ」と強調する。

投手陣では先発、救援のさらなる強化を訴え、打線についても、「ジャッジの後ろが大きな穴になっている」と指摘しており、その上で、「かつてのような積極的な資金投入ができれば解決する問題は多いが、ハル・スタインブレナーにその覚悟があるかは不透明だ」などと球団幹部の対応にも言及。総括として、「例年通り強いチームにはなるだろうが、ドジャース最大の脅威と呼ぶには物足りない」などと評した。