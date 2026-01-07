木村拓哉、イケメンな横顔ショットを披露！ 「水面に映る陽の光が、昔から好きだなぁ〜！」
俳優の木村拓哉さんは1月6日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】木村拓哉のイケメン横顔ショット
この投稿には、記事執筆時点の7日現在で8万1000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「よく撮影の時にこの瞬間を」木村さんは「水面に映る陽の光が、昔から好きだなぁ〜！」とつづり、1枚の写真を投稿。日の光が反射した海を背景に、木村さんのイケメンな横顔が写っています。また「よく撮影の時にこの瞬間を現場の皆んなで待つ事があるんだよなぁ…」と撮影の裏話も。貴重な写真とエピソードです。
ラフなコーディネートも披露4日にも「今日の陽射しも暖かくて最高でしたね！ でも、日が暮れた時の寒暖差はびっくりする位に…」とつづり、写真を公開した木村さん。空を背景に撮影した正面からのソロショットです。トレーナーにニット帽を合わせたラフな装いが、プライベートっぽさを感じさせます。今後の投稿にも期待したいですね。
