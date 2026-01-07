サンワサプライは、ノートパソコンを縦置き設置でデスクスペースを有効活用できるアルミスタンド「PDA−STN90S（1台用）」「PDA−STN91S（2台用）」を発売した。重厚感のあるアルミ製で、放熱性・耐久性・安定性に優れている。ノートパソコンを閉じたまま外部ディスプレイと接続して使うクラムシェルモードに最適となっている。

同品は、縦置き用のノートパソコンスタンド。垂直にノートパソコンを設置することでデスクスペースが空き、ゆったりと作業することができる。「PDA−STN91S」はノートパソコンに加え、タブレットやキーボードなど最大2台の機器を立てて収納できるので複数機器を使用する環境に最適だとか。

ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で、外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利だという。

設置する機器のサイズに合わせて、付属の六角レンチで簡単に幅調整ができる。

機器と接する部分はシリコーンゴムシート付きで、ノートパソコンに傷が付くのを防ぐ。

［小売価格］

PDA−STN90S（1台用）：4400円

PDA−STN91S（2台用）：5060円

（すべて税込）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp