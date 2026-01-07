ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、1月7日から期間限定で、「リラックマとみんないっしょわくわくパーティー♪ キッズセット」を販売する。

ロッテリアは、子ども向け商品として様々な「キッズセット」を販売している。今回は、「リラックマ」や「たれぱんだ」、「アフロ犬」など、サンエックスを代表する人気キャラクターが大集合した、「サンエックスユニバース」のデザインを使用したキッズセットを用意した。

「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー（A：キッズチーズバーガーセット、B：キッズてりやきバーガーセット、C：チキンからあげっとセット、D：おてがるパンケーキセット）の注文が対象となる。

おもちゃは、組み立て式のバスを使って、すごろく遊びや点取りゲームを楽しめる「あつまってわくわく♪ サンエックスバス」、キャラクターが立体的に飛び出す仕掛けの付いたケースが可愛い「みんなでわくわく♪ あそべるトランプ」、たくさんのキャラクターパーツを自由に並べて遊べる「いっしょにわくわく♪ ミニチュア BOX」の3種類から1種類を選べる。

ぜひこの機会に、ロッテリアの「キッズセット」を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

キッズチーズバーガーセット：590円

キッズてりやきバーガーセット：610円

チキンからあげっとセット：490円

おてがるパンケーキセット：490円

（すべて税込）

［発売日］1月7日（水）

ロッテリア＝https://www.lotteria.jp