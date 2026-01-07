ストライプインターナショナルが展開するドーナツファクトリー「koe donuts kyoto（コエ ドーナツ京都）（以下、koe donuts）」は、1月8日から「バターサンドクッキー」を発売する。

koe donutsは、「オーガニック」「天然由来」「地産地消」をキーワードに、出来立てのドーナツをナイフとフォークで食べる新感覚の「ドーナツメルト」のほか、6種類の生地を使用した約30種のレギュラードーナツを販売している。また、日本の観光名所・京都に店舗を構えることから、四季折々の限定メニューも展開している。

今回、人気アーティスト長場雄氏が手掛けるkoe donutsの愛らしいオリジナルキャラクター「ドーナツ博士」たちを主役にした菓子が初登場する。koe donutsのクッキー缶にも使用しているクッキー生地でキャラクターたちのモチーフを焼き上げ、バタークリームとこだわりの食材で挟んだ「バターサンドクッキー」を新発売する。可能な限り、有機小麦やオーガニックシュガー、京都産の平飼い卵など身体にも環境にも優しい食材を使用し、一つひとつ手作りで丁寧に仕上げた。

クッキー生地はプレーンとココア風味の2種類。クッキー生地やバタークリームにマッチするフルーツやナッツなどを合わせた全6種のフレーバーを楽しめる。

プレーンは、ジューシーなレーズンにバニラとラム酒の芳醇な香りが調和する「バニララムレーズン」、ベリー尽くしの甘酸っぱさが際立つ「ラズベリークランベリー」、レモンの程よい酸味とミルキーなチーズクリームが絶妙な「クリームチーズレモン」の3種をラインアップ。

ココア風味の生地は、カカオの香りや味わいを存分に堪能できる「チョコレート」、ナッツの香ばしさとコクが広がる「ヘーゼルナッツプラリネ」、甘酸っぱくフルーティーなカシスジャムとマイルドなチーズクリームのバランスが魅力の「クリームチーズカシス」を用意した。

自身へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物としてもおすすめの「バターサンドクッキー」をぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

3個セット：1980円

6個セット：3800円

（すべて税込）

［発売日］1月8日（木）

ストライプインターナショナル＝https://www.stripe-intl.com