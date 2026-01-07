ビッグボーイジャパンが展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、1月8日から肉厚なアトランティックサーモンのグリルをご堪能いただける「サーモングリルフェア」を開催する。

同フェアでは、脂のりの良いアトランティックサーモンを使用した「サーモングリル」を、ビッグボーイの看板メニュー「直火焼き大俵ハンバーグ」や「手ごねハンバーグ」とともに楽しめる。「サーモングリル」は、表面は300°Cの直火で、中はオーブンでじっくり焼き上げることで、ふっくらとした食感に仕上げた。別添えで提供する特製ソースを合わせると、バターや卵などの濃厚な味わいとハーブの爽やかな香りが、脂ののったサーモンの旨みを引き立てる。特製ソースは焼き野菜とも相性が良いため、野菜をソースにディップして食べるのもおすすめ。

また、「サーモングリル」は単品でも注文できるため、好きなメニューとの組み合わせや、お酒のお供としてもおすすめだという。

ぜひこの機会に近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、「サーモングリルフェア」を楽しんでほしい考え。

［小売価格］

サーモングリル＆大俵ハンバーグ 付け合わせ焼き野菜

150g：1958円

200g：2068円

250g：2288円

サーモングリル＆手ごねハンバーグ 150g 付け合わせ焼き野菜：1694円

サーモングリル＆グリルチキン 200g 付け合わせ焼き野菜：1738円

サーモングリルのトリプルグリル 付け合わせ焼き野菜：1958円

サーモングリル 単品

1枚：759円

2枚：1419円

サーモングリル＆手ごねハンバーグ弁当：1290円

サーモングリル＆グリルチキン弁当：1290円

サーモングリル＆牡蠣フライ弁当：1090円

（すべて税込）

［発売日］1月8日（木）

ビッグボーイジャパン＝https://www.bigboyjapan.co.jp