ニューイヤー駅伝初制覇のGMO、選手1人ひとりに“破格の賞金”支給「太っ腹！」「スケールの大きさにビックリ」「モチベーション上がりますね」 来季は“シン・山の神”黒田朝日も加入
元日に開催された『第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）』で悲願の初優勝を果たしたGMOインターネットグループのCEOである熊谷正寿氏（62）が6日、自身のSNSを更新。グループの新年会が開催されたことを報告し、さらには優勝した駅伝メンバーに贈られた破格の“賞金”を明かした。
【写真】「モチベーション上がりますね」“賞金”1000万円の目録を手に気合い新たなGMOの選手たち
熊谷氏は「今年は過去最高に 満足感と達成感 問題意識と危機感 チャンスと使命感 を感じていることを伝えました」と明かし、さらに「同席上で『ニューイヤー駅伝の優勝お祝い』をしました 選手一人一人に優勝賞金1000万円を支給 来年も連勝するお約束を頂きました！」と報告。1000万円の目録を手にした選手らとお祝いする様子がとらえられた写真を複数枚公開した。
この投稿にフォロワーからは「GMOスゲ〜」「GMOのスケールの大きさにビックリ!!そりゃ選手はよりやる気が出ますね」「1人1人？凄過ぎる」「凄い モチベーション上がりますね」「太っ腹！」など、驚きの声が多数寄せられている。
同社は2016年4月1日、世界を舞台に挑み続ける“No.1アスリート”の育成を目指し実業団陸上チームを創設。19年度から駅伝競技にも本格参入した。また4月1日より、今月2日の箱根駅伝往路の5区で快走し一躍“時の人”となった、“シン・山の神”こと青学大の黒田朝日（21）も加入することが発表されている。
