£Ë£É£Ó£Ó¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¤¬Æý¤¬¤ó¹îÉþ¤ò¹ðÇò¡¡£¸£°ºÐ¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¡áÊÆ»ïÊóÆ»
¡¡ÊÆ¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢£Ë£É£Ó£Ó¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¡Ê£¸£°¡Ë¤¬Æý¤¬¤ó¹îÉþ¤ò¹ðÇò¡£Æ®ÉÂÀ¸³è¤ò¡Ö´ñÀ×¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÊÆ»ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬£¶Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö£´Æü¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö£Ë£é£ó£ó¡¡£Æ£Á£Ñ¡×¤ÎÃæ¤ÇÆý¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ÆñÉÂ¤¬¼£Ìþ¤·¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤ì¤Û¤É´î¤ó¤À¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß£¸£°ºÐ¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢£²£°£°£¸Ç¯¤ËÆý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡ÖÇ®¿´¤Ëµ§¤ê¡¢ËÒ»Õ¤è¤ê¤â¶µ²ñ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆý¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¡¢µ§¤ê¤òÊû¤²¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤È¤Æ¤â¿®¿´¿¼¤¤¿Í´Ö¤À¤«¤é¡×¤ÈÆñÉÂ¹îÉþ¤ò¿À¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÇ®¿´¤Ëµ§¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¿ÀÍÍ¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¿å¤Î¾å¤òÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¡×¤Î¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤¬¼£¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç½¡¶µÅª¤Ê²Î¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ»ä¤Ï¤¬¤ó¤Ë¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤«¤é²Î¤¦¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖËèÇ¯£±£°·î¤Ë¤ÏÆý¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÊç¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ä¤é¤¬»ä¤òÈ¢¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£²»³Ú¤Ï¿À¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢£¸£°Âå¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë°Õ»×¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ë£É£Ó£Ó¤ÏºòÇ¯£±£°·î£±£¶Æü¤ËÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤òÇ¾½Ð·ì¤Î¤¿¤á£·£´ºÐ¤ÇË´¤¯¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£