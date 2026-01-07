°æ¾å¾°ÌïÀï¤Ï¤â¤¦ÌÜÁ°¡£ÃæÃ«½á¿Í¤Î»Õ¡¦¥ë¥Ç¥£¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢12/27¥ê¥ä¥É¤Ç¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë
¡Ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡¢¼Â¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤À¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥ê¥ä¥É¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Î3Æü¸å¡¢ÃæÃ«½á¿Í¤ò15ºÐ¤«¤é»ØÆ³¤¹¤ë»Õ¡¢¥ë¥Ç¥£¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Í¡¼¥à¤À¤¬¡¢·ì±ï´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡£
2026Ç¯5·î¤Î°æ¾å¾°ÌïÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆWBC/IBF¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÖ¾å¤·¡¢122¥Ñ¥¦¥ó¥É¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ÃæÃ«¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î27Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¶ì¤·¤ó¤À¡£
¥ë¥Ç¥£¤Î²óÁÛ¡£
¡Ö»î¹çÅöÆü¤ÎÄ«¡¢»ä¤Ï¸áÁ°2»þ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¡£¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Î¤³¤È¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¡¢ÉÔ°Â¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤ÎÆ°²è¤ò¸«»Ï¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Ã±½ã¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µÕ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ÊÃ±¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¤«¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤µ¡£
¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬¤«¤Ä¤Æ¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÈÀï¤Ã¤¿ÀÞ¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Ç±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤ò½½ÆóÊ¬¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢½á¿Í¡Ê¥¸¥å¥ó¥È¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Èà¤Ï·Ù²ü¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤ò°ìÈ¯¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÂÇ¤È¤¦¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ëº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤äº¸¥Õ¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤»¤Æ»ÅÎ±¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÎ©¤Æ¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¸°¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¿´Äì¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Î¤ª¤è¤½1¥«·îÁ°¤Ï¡¢6¡Á8¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥¸¥å¥ó¥È¤¬KO¾¡¤Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡×
20ÀïÁ´¾¡18KO¤ÇÃæÃ«¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¥á¥¥·¥«¥ó¤Ï¡¢ÀïÀÓ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¥Õ¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤Ê¡£°ìÊý¡¢²æ¡¹¤Ï³¬µé¤ò¾å¤²¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬4¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊÌó1.8kg¡Ë¤Ê¤ó¤ÆÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÎ©¾ì¤ÏÍý²ò¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤µ¡£Âç¤¤Ê½Å²Ù¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¹¤Ë°ì¤Ä²ÙÊª¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤é¡¢¸Â³¦¤Ç²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡×
¥Õ¥é¥¤µé¤Ç1ËÜÌÜ¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2³¬µéÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤Ï¸ºÎÌ¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÃæÃ«¡£¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ë¾å¤²¤Æ¤«¤é¤Ï5»î¹ç¤ÎÀ¤³¦ÀïÁ´¤Æ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÝ¤¹¥Ä¥Ü¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢122¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥óÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»ä¤¬´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤Ï¼Â¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò½½Ê¬¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤À¡£ÀµÄ¾¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬ÇÏÎÏ¤âµ»½Ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥å¥ó¥È¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£°ìÊý¤Î¥¸¥å¥ó¥È¤Ï12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤È´¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ý¤Á´®¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ÂÎ¤Î±üÄì¤«¤é¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¥¸¥å¥ó¥È¤Î±¦ÌÜ¤Ï¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ë¤Ò¤É¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾Áª¼ê¤¬²¿ÅÙ¤«¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
ÌµÏÀ¡¢¤ä¤êÆñ¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥ó¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£Èà¤Ï¥È¥Ã¥×10¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢À¤³¦6¡Á9°Ì¤¯¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤Ê¤é´ÊÃ±¤ËÅÝ¤»¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢¥×¥íÀ¸³è½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃæÃ«¤ËÁ±Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ç³ô¤ò¾å¤²¤¿¥á¥¥·¥«¥ó¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ò°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼¤«¤é3³¬µé¤òÀ©¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤Î±ÑÍº¤È¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥ª¡¦¥»¥µ¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤¿¡£¶þ¶¯¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤òÃ¡¤¹þ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ù¥¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤À¡£¤â¤·¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤¬¥ê¥ä¥É¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ìÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²¿°ì¤Ä¡¢ÇÔÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¨¥¥¹¥¥å¡¼¥º¤ò½Ò¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤âÃË¤é¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤Í¡£¥¸¥å¥ó¥È°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢Á´¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡¢Èà¤Ë¹ð¤²¤¿¤è¡£¡Ø·¯¤¬¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿20Àï¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Ìë¤Î»î¹ç¤Ç¼¨¤·¤¿°Ê¾å¤Ë¥°¥ì¥¤¥È¤Ê¤â¤Î¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£º£²ó¤ÏÉé¤±¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê¾¡¼Ô¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£À¤³¦10·æ¤Î°ì¿Í¤È·ý¤ò¸ò¤¨¡¢Èà¤ÎÆâÌÌ¤Î±ü¿¼¤¤ÉôÊ¬¤ò·¡¤êµ¯¤³¤µ¤»¤¿¤ó¤À¡£·¯¤â»ä¤¬¥³¡¼¥Á¤¹¤ë¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£Èà¤ÏÀ¤³¦½éÄ©Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¤äÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢ÃæÃ«vs.¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥óÀï¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î3¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥¸¥å¥ó¥È¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ö¤ÈÁÇÁá¤¤¥µ¥¤¥É¤ÎÆ°¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£4¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ï»ä¤¬»Ø¼¨¤·¤Æ¡¢ÀÜ¶áÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ê¶áµ÷Î¥¤À¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¿©¤¦¡£¤Ç¤â¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤«¤¤¡©¡¡1¡Á3¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹¶·âÅª¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè4¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£5¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢¤è¤êÀª¤¤¤òÁý¤·»Ï¤á¤¿¡£
¥¸¥å¥ó¥È¤ÏºÇ½é¤Î5¥é¥¦¥ó¥É¤òÀ©¤·¤¿¤È»×¤¦¡£ÌäÂê¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¡£¼ê¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¹¶¤áÂ³¤±¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¡£¥¸¥å¥ó¥È¤Ï¤½¤ì¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Îµ÷Î¥¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Æ¨¤²¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»È¤¦¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¤·¤¿Êý¤¬ÆÀ¤ë¤â¤Î¤ÏÍÚ¤«¤ËÂç¤¤¤¡£¥¸¥å¥ó¥È¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤â¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢²¡¤µ¤¨¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¡£¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤ò¸åÂà¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Àª¤¤¤òºï¤´¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤µ¡×
¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«Äæ¤ê¾å¤²¤¿Æ¬¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥å¥ó¥È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ÃæÃ«¤Ï115¡Ý113¡¢115¡Ý113¡¢118¡Ý110¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥ë¥Ç¥£¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ò°ì½³¤·¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ØÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¤À¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£³§¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥á¥¥·¥³¿Í¤Ï¡¢Àï¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÁÊ¤¨¤ë¡£¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä°ìÈÌ¿Í¤¬¤¤¤Ä¤â¡Ø¥á¥¥·¥«¥ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¡£
ÀÜÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢12¥é¥¦¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ7-5¡¢¤â¤·¤¯¤Ï8-4¤Ç¥¸¥å¥ó¥È¤Î¾¡¤Á¤È¸ì¤ë¿Í¤¬»ä¤Î¼þ°Ï¤ÏÂ¿¤¤¡£¤É¤Á¤é¤¬Í¥Àª¤«ÌÂ¤¦¥é¥¦¥ó¥É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¤É¤Ã¤Á¤âÉé¤±¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤µ¡£¤Ç¤â¾¡¼Ô¤Ï¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢É¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
»î¹ç¸å¡¢¥ë¥Ç¥£¤ÏÃæÃ«¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤òÇ§¤á¤Æ¤ä¤ì¡×¡£
¡Ö¥¸¥å¥ó¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¡¢Èà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖ²á¹ó¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤µ¡£¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤ÏÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤¤âÀâ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»î¹ç¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¬´ÑµÒ¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÂº·É¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡½¡½ÃæÃ«¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥óÀï¤«¤é²¿¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤ÈÉ®¼Ô¤¬¼Á¤¹¤È¡¢¥ë¥Ç¥£¤ÏÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥å¥ó¥È¤¬¼«¤é¤ÎÆâÌÌ¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¬¿¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤â¡¢Ê£»¨¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¸¥å¥ó¥È¤ÏÆ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ã¤·¤¯¡¢12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¤ó¤À¡×
12·î27Æü¤ÎÃæÃ«vs.¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥óÀï¤Ï¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï°æ¾å¾°Ìï¤À¤Ã¤¿¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï´í¤Êµ¤¤Ê¤¯¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¤òÈ½Äê¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥å¥ó¥È¤Î¹µ¤¨¼¼¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤è¡£µ»½ÑÅª¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤¬Á´¥é¥¦¥ó¥É¤«¡¢ÂçÈ¾¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥«¥½¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·Ð¸³ÃÍ¤Îº¹¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢¥¤¥Î¥¦¥¨¤Î¼ÂÎÏ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï¸½ºß¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç27Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤À¡£¤¬¡¢Íè¤ë5·î¡¢¥¸¥å¥ó¥È¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¥¤¥Î¥¦¥¨¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥óÀï¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥Ó¡¼µéÅý°ì²¦¼Ô¤Î¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¤¬¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤«¤é´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥¸¥å¥ó¥È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¦¥·¥¯¤Ï¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Ø¹Ô¤±¡Ù¤Ã¤Æ»ä¤Î»Ø¼¨¤ÈÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÆ°¤¯¤è¤¦Â¥¤·¤¿¤è¡£¤É¤Ã¤Á¤¬Àµ¤·¤¯¤Æ¤É¤Ã¤Á¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤²ó¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²£¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£¥¸¥å¥ó¥È¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤¦¤Þ¤¯¤¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤À¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ëºö¤ò¹Í¤¨¡¢¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤µ¡×
2026Ç¯1·î2Æü¤Ë28ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥£¤ò·Þ¤¨¤¿ÃæÃ«½á¿Í¤â¡¢Äº¤òÌÜ»Ø¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹·¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£·èÀï¤ÎÆü¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¤À¡£
取材・文・写真＝鈴木一