ËãÌôÍÆµ¿¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Ä«Á¯Â²¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢·éÇò¤òÊó¹ð¡Ö¤¹¤Ù¤Æ·ùµ¿¤Ê¤·¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û

´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÄ«Á¯Â²¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢D.Ark¡ÊËÜÌ¾¥¥à¡¦¥¦¥ê¥à¡Ë¤¬ËãÌôÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·éÇò¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£
1·î7Æü¡¢D.Ark¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¼ê½ñ¤¤Î¼ê»æ¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÂçËã¤ÎÎ®ÄÌ¤ª¤è¤ÓµÛ°úÍÆµ¿¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡Öµõµ¶»ö¼Â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤À¤±¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò½ª¤¨¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¹¤Ù¤Æ·ùµ¿¤Ê¤·¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È²»³Ú³èÆ°¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢D.Ark¤Ï¡ÖÃ±½ãµÛ°ú¤Îµ¿¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÅö¤ËÄ´ºº¤ò¼õ¤±¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ·éÇò¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤éÎ®ÄÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´ººÆâÍÆ¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¸íÊó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÊÛÌÀ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼Â¤Ï15ºÐ¤Îº¢¤«¤é°°Õ¤¢¤ëÊóÆ»¤òÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÀ¸¤¸¤¿¸íÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿D.Ark¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ºº¤ò¼õ¤±¡¢¸íÊó¤¬½Ð¤ÆÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¿ÏÇ¤¹¤éÀ¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦Àµ¤·¤¯À¸¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²»³Ú¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
2004Ç¯7·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎD.Ark¤Ï¡¢Ãæ¹ñµÈÎÓ¾Ê¡¦±äÊÕ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ«Á¯Â²¼«¼£½£½Ð¿È¡£2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Mnet¡ØSHOW ME THE MONEY 777¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2021Ç¯¤Î¡ØSchool Rapper 4¡Ù¤Ç¤ÏºÇ½ª3°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
ºòÇ¯10·î¡¢ÌÚ±º¡Ê¥â¥Ã¥Ý¡Ë·Ù»¡½ð¤¬ÂçËã¤ÎÎ®ÄÌ¡¦»ÈÍÑÍÆµ¿¤ÇD.Ark¤òÂáÊá¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
D.Ark¤ÎÊ¸¾ÏÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢D.Ark¤Ç¤¹¡£¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µõµ¶»ö¼Â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶»¤òÄ¥¤ì¤ë¤À¤±¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò½ª¤¨¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¹¤Ù¤Æ·ùµ¿¤Ê¤·¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ²»³Úºî¶È¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±½ãµÛ°ú¤Îµ¿¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÅö¤ËÄ´ºº¤ò¼õ¤±¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤éÎ®ÄÌ¤ÏÄ´ººÆâÍÆ¤Ë¤â¤Ê¤¤¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¸íÊó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÊÛÌÀ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï15ºÐ¤Îº¢¤«¤é°°Õ¤¢¤ëÊóÆ»¤òÂ¿¤¯·Ð¸³¤·¤¿¤¿¤á¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÀ¸¤¸¤¿¸íÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ºº¤ò¼õ¤±¡¢¸íÊó¤¬½Ð¤ÆÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÎÀÕÇ¤¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¿ÏÇ¤¹¤éÀ¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦Àµ¤·¤¯À¸¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²»³Ú¤Ç¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ò¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª