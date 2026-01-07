6日に発生した島根県東部を震源とする地震では最大震度5強を観測し、福岡県と佐賀県でも震度3を観測しました。

7日、FBSが訪ねたのは福岡管区気象台です。



島根と鳥取で最大震度5強を観測した地震について、専門家は広い範囲で揺れが観測されたことが特徴の一つだと話します。



■福岡管区気象台・山田安之 地震津波対策調整官

「震度3～1の揺れが広く観測されているのが、今回の地震の特徴と言えます。福岡では山間部の岩盤が固いところは震度が小さいですが、人口が多い都市部・平野部は揺れが大きくなる特徴があると思います。」





震源から200キロ以上離れた福岡と佐賀でも、最大震度3の地震を観測しました。

大規模な地震が起きた原因として一般的に考えられるのが「活断層」ですが、専門家は今回の地震の震源である島根県東部の周辺は「活断層」がない場所だったと話します。



■山田 地震津波対策調整官

「地震が発生した場所の周辺は、主要活断層がない場所となっています。日本各地でこれまでも発生してきたような、内陸の浅い地域の地震と捉えることができると思います。」

一方で、福岡県内には、福岡市の中心部を走る「警固断層帯」を含む主要な活断層7つがあります。

2005年に福岡市などで最大震度6弱の揺れを観測した「福岡県西方沖地震」は、活断層が動いたことによる地震と分析されています。



県が去年10月に発表した最新の被害想定では「警固断層帯」で最大震度7の地震が起きた場合、1800人が死亡し、避難先での厳しい避難生活などで800人が災害関連死するとされています。